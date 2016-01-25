معلمان توانمند جذب شوند/ لزوم نگاه ویژه به معلمان دوره ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی ظهر دوشنبه در گردهمایی تحول و بهبود کیفیت در آموزش‌ و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش در استان بوشهر صورت گرفته است ولی کمبودهایی در این زمینه وجود دارد.

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای رفع مشکلات آموزش و پرورش استان بوشهر، خاطرنشان کرد: همه عوامل باید دت به دست هم دهند تا مشکلات کنونی آموزش و پرورش حل شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش با تاکید بر لزوم مشارکت خانواده‌ها در بهبود وضعیت آموزش‌ و پرورش، اضافه کرد: کمبود نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش در استان بوشهر است.

وی با اشاره به تلاش و همت ویژه مدیریت ارشد استان بوشهر برای رفع مشکلات آموزش و پرورش، افزود: استان بوشهر در عرصه سخت‌افزاری مشکل چندانی ندارد.

عمادی پراکندگی مدارس استان بوشهر را به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات آموزش و پرورش در استان بوشهر دانست و بیان کرد: پراکندگی مدارس باعث می‌شود تا نتوانیم مدیریت مناسبی بر این موضوع داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم جذب معلمان توانمند در آموزش و پرورش استان بوشهر، گفت: باید نگاه ویژه‌ای به معلمان دوره ابتدایی داشته باشیم تا زمینه بهبود فرآیند آموزشی فراهم شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌ و پرورش با اشاره به محرومیت مدارس استان بوشهر از امکانات آموزشی نسبت به استان‌های برخوردار، افزود: یکی دیگر از مشکلات این استان، طولانی بودن دوره گرما و کوتاه شدن زمان تحصیل است.

وی همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بر مدارس غیردولتی تاکید کرد و ادامه داد: بازنشستگی پیش از موعد و خروج نیروهای کیفی از چرخه تعلیم و تربیت از دیگر مشکلات آموزش و پرورش استان است.