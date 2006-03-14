به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، احمدي نژاد رئيس جمهور بعدازظهر امروز در اجتماع مردم كردكوي در ورزشگاه اين شهر ملت ايران را جزو معدود ملتهايي دانست كه همواره ماموريت خود را به خوبي شناخته و بدان عمل كرده اند.

وي افزود: در ساليان گذشته دو قدرت استعمارگر كه با تحميل شبكه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود همه چيز ملت ما را به سمت خودشان سرازير كرده بودند باعث سرد شدن يك زندگي عادلانه و عزتمند از ملت ما شده بودند اما ملت ايران استوار با آرمان انبياء حركت خود را آغاز كرد و 27 سال است كه اين ملت تمام توانش را براي برافراشته نگاه داشتن پرچم جمهوري اسلامي به كار گرفته است.

احمدي نژاد بزرگترين سرمايه ملت ايران را جوانان پاك و مومن آن دانست و اظهار داشت: ما امروز براي تحقق عدالت و خداپرستي در جهان مسئوليتي ويژه داريم و هر كس در هر جايي كه هست بايد براي ساختن كشور قدم بردارد.

رئيس جمهور افزود: بايد دست در دست يكديگر ايران عزيز را با كار و تلاش خود بسازيم و قدر وحدت كم نظيري كه در سرزمين ما وجود دارد بدانيم.

وي با اشاره به لزوم استقرار عدالت در يك جامعه نمونه خاطرنشان كرد: بدون عدالت حتي امكان حفظ و تداوم آزادي و استقلال هم وجود ندارد و مي توان گفت عدالت روح جمهوري اسلامي است و به همين جهت دولت نيز مصمم است با همه توان در مسير عدالت حركت كند تا همه ملت از دولت خود بهره مند گردند.

احمدي نژاد تصريح كرد: رفع مشكل بيكاري در راس اقدامات دولت قرار دارد و اراده كرده ايم همه توان خود را براي رفع اين مشكل به كار گيريم.

رئيس جمهور ايجاد شهرك صنعتي، ارتقاء آموزشكده امام علي به دانشكده براي تحصيل جوانان، اختصاص بودجه جهت تكميل دانشگاه پيام نور، تاسيس يك مجتمع فرهنگي، افزايش بودجه طرح آب شرب، رفع مشكلات بهداشتي و تاسيس يك مجتمع ورزشي مخصوص آقايان و يك سالن ورزشي براي بانوان را از جمله اقداماتي دانست كه براي شهرستان كردكوي در دستور كار دولت قرار دارد.

وي افزود: ورود دولت در فعاليت هاي اقتصادي بازدهي كمي دارد به همين علت مردم با حمايت دولت بايد كارها را به پيش ببرند و دست پر قدرت آنان است كه بايد كشور را بسازد و من معقتدم امروز ساختن كشور بالاترين عمل صالح و انقلابي است.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود اقتدار و پيشرفت يك كشور را مبتني بر پيشرفت علم و فناوري آن كشور دانست و گفت: امروز جوانان ما به قله هاي پيشرفت علمي و فناوري ها دست يافته اند و دولت نيز از هيچ كوششي براي حمايت از اين دستاورد آنان فروگذار نمي كند.

وي افزود: ما وقتي به كشورهاي مختلف سفر مي كنيم حتي مردم عادي نيز به ما مراجعه مي كنند و حمايت خود را از مواضع ما اعلام مي دارند به عنوان نمونه در سفر به مالزي حتي مردم كوچه و بازار به ما مي گفتند محكم بايستيد چون پيروزي با شماست.

رئيس جمهور اظهار داشت: دشمنان مي خواهند اين گونه القاء كنند كه اكثريت ملت ايران انرژي هسته اي نمي خواهند اما ببينيد كه مردم كردكوي نظرشان را درباره انرژي هسته اي اينگونه اعلام مي دارند. در اين قسمت از سخنان رئيس جمهور مردم اين شهرستان يكصدا فرياد زدند " انرژي هسته اي حق مسلم ماست ".

احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد: اميدوارم اين فريادهاي شما به گوش سنگين آنها فرو برود و البته اگر هم نشنوند مهم نيست چون دولت ايران به راه خود ادامه داده و ذره اي از حقوق ملت عقب نشيني نخواهد كرد.