لزوم آموزش زندگی خانوادگی به فرزندان از دوره نوجوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تلوری با بیان اینکه یکی از دلایل بروز طلاق در کشور تغییر سبک زندگی است، گفت: فرهنگ حجب و حیا، سازگاری، انعطافپذیری و درک مشترک زوجین از همدیگر از بین رفته است. در ازدواجها نیز احساس به جای عقلانیت قرار گرفت و مسئله شناخت کافی از طرف مقابل رنگ باخته است.
وی افزود: جهالت جنسی جوانان و نداشتن دانش و اطلاعات کافی نسبت به جنس مخالف از مهمترین علتهای افزایش طلاق در جامعه ماست. زن و مرد با روحیات و عواطف طرف مقابل کوچکترین آشنایی ندارند، برخوردها کاملاً سطحی است. چه زن و چه مرد به سختی بتوانند، تنها در حد چند مورد، خصیصهها و ویژگیهای زن یا مرد بودن را بیان کنند.
معاون سازمان ملی جوانان سابق ادامه داد: این روزها با تغییر سبک زندگی شاهد بروز و ظهور فرهنگهای جدیدی هستیم که نه مربوط به فرهنگ ملی و دینی ماست و نه مربوط به فرهنگ حاکم بر غرب است. جامعه امروز ما یک جامعه در حال گذار است و به عبارت دیگر ما از مرحله سنتی و دینی خود در حال عبور هستیم و وقتی نقش سنتها، آداب و رسوم، فرهنگ دینی و اعتقادات و باورهای ما کاهش مییابد دیگر باید شاهد بروز و ظهور بسیاری از ناهنجاریها باشیم. یکی از همین ناهنجاریها مسئله افزایش طلاقهاست.
تلوری تاکید کرد: هر یک از زن و مرد باید در امر ازدواج فرد همکفو و همشأن خود را بیابند. بیتردید اگر این اقدام صورت بگیرد تا حدود زیادی میتوان به استحکام زندگی زناشویی امیدوار بود. همچنین اگر شاهد چنین ازدواجهایی باشیم آنگاه آرامش و سکون در نهاد خانواده برقرار شده و مسئله احترام متقابل میان زن و مرد رعایت میشود. بدیهی است که خانوادهها نباید در مورد انتخاب همسر، فرزندان خود را مجبور کنند و از سوی دیگر آنان باید در امر ازدواج، دقت لازم را به خرج داده و فردی را برای دختر و پسر خود انتخاب کنند که با مدل زندگی آنها سازگاری دارد.
پایه اصلی زندگی خانوادگی تفاهم و همدلی است
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: همچنین خانوادههای آنان باید از دوران نوجوانی به فرزندانشان راه و رسم زندگی زناشویی را بیاموزند و واقعیتها و تلخ و شیرینهای زندگی مشترک را برای فرزندان خود بازگو کنند تا آنان در آینده با همسر خود کمتر به مشکل برخورده و با زندگی و همسرشان سازگاری داشته باشند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از راهکارهایی که میتواند در کاهش آمار طلاق نقش داشته باشد، این است که پس از تشکیل زندگی زناشویی، زوجین به محض برخورد با مشکل به مشاوره مراجعه کرده و از تجربه پدران و مادران خود بهره بگیرند؛ اما به شرط اینکه پدران و مادران آنها به فکر خط دادن به فرزندشان نباشند، بلکه به معنای واقعی کلمه مشکل دختر و پسر خود را حل کنند.
تلوری افزود: پایه اصلی زندگی زوجین باید تفاهم و همدلی باشد و فکر و روح و روان آنان با هم دارای اشتراکات فراوانی باشد زیرا نه شغل، نه موقعیت خانوادگی و نه زیبایی هیچ کدام نمیتواند به اندازه این عاملی که به آن اشاره کردم در دوام زندگی زناشویی نقش داشته باشد.
وی تاکید کرد: متأسفانه بسیاری از خانوادههای ما در امر ازدواج اصل ثروت را در نظر گرفتند و نتیجه این شده که میزان طلاق در خانوادهها افزایش یافته است. بنابراین علیرغم تمامی راهکارهایی که برای کاهش طلاق به آن اشاره کردم باید مسئله شناخت عمیق نسبت به یکدیگر و اشتراکات روحی و روانی را هم اضافه کرد.
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