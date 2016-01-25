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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

۷ بهمن ماه برگزار می شود؛

پیش همایش فلسفه اخلاق ونکوداشت آیت الله مجتبی تهرانی

پیش همایش فلسفه اخلاق ونکوداشت آیت الله مجتبی تهرانی

پیش همایش ملی فلسفه اخلاق؛ نکوداشت مقام علمی و اخلاقی آیت الله العظمی مجتبی تهرانی(ره) چهارشنبه ۷ بهمن ماه در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مدرسه علمیه امام رضا(ع) پیش همایش ملی فلسفه اخلاق؛ نکوداشت مقام علمی و اخلاقی آیت الله العظمی مجتبی تهرانی(ره)، چهارشنبه ۷ بهمن ماه با حضور علاقمندان و صاحبنظران در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می شود.

 در این همایش  علی اکبر رشاد، احمد بهشتی و امیر غنوی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست علمی چهارشنبه ۷ بهمن  از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) به نشانی: تهران، چهارراه سرچشمه، خیابان شهید مصطفی خمینی، روبروی بیمارستان دکتر سپیر، ابتدای کوچه برهمه، حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3033531

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