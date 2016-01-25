پیش همایش فلسفه اخلاق ونکوداشت آیت الله مجتبی تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مدرسه علمیه امام رضا(ع) پیش همایش ملی فلسفه اخلاق؛ نکوداشت مقام علمی و اخلاقی آیت الله العظمی مجتبی تهرانی(ره)، چهارشنبه ۷ بهمن ماه با حضور علاقمندان و صاحبنظران در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار می شود.

در این همایش علی اکبر رشاد، احمد بهشتی و امیر غنوی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست علمی چهارشنبه ۷ بهمن از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن اجتماعات حوزه علمیه امام رضا(ع) به نشانی: تهران، چهارراه سرچشمه، خیابان شهید مصطفی خمینی، روبروی بیمارستان دکتر سپیر، ابتدای کوچه برهمه، حوزه علمیه امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.