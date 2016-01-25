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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۲

دبیر شورای تامین کرمان:

چرخه ساماندهی افراد آسیب دیده کامل شود

چرخه ساماندهی افراد آسیب دیده کامل شود

کرمان-دبیرشورای تامین استان کرمان باتاکیدبرلزوم کاهش آسیب های اجتماعی گفت: بایدچرخه ساماندهی افرادآسیب دیده کامل شودوبعد از شناسایی و درمان برای اسکان و اشتغالزایی این افراد چاره اندیشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و تنظیم طرح توانمندسازی مناطق حاشیه نشین شهر کرمان، اظهار کرد: حاشیه نشینی مهم ترین معضل شهر کرمان بوده و باید با اقدامات و راهکارهای سازنده با آن مقابله کرد.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور مستقر هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان کرمان اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش آسیب ها اجتماعی طی سال های گذشته را مطلوب اما ناکافی دانست و گفت: باید فعالیت نهادهای مختلف در این زمینه ساماندهی شود.

 وی خواستار توجه ویژه مسئولین کشوری به این حوزه شد و افزود: باید وضعیت دقیق حاشیه شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد.

ذکااسدی با تاکید بر لزوم شناسایی مناطق آلوده حاشیه شهرها تصریح کرد: برای حل این معضل باید راهکارهای اجرایی ارائه شود.

دبیر شورای تامین استان کرمان ادامه داد: باید چرخه ساماندهی افراد آسیب دیده کامل شود و بعد از شناسایی و درمان برای اسکان و اشتغالزایی این افراد چاره اندیشی شود.

ذکااسدی یادآور شد: طرح کاهش آسیب های اجتماعی به زودی آماده و اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 3033533

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