به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و تنظیم طرح توانمندسازی مناطق حاشیه نشین شهر کرمان، اظهار کرد: حاشیه نشینی مهم ترین معضل شهر کرمان بوده و باید با اقدامات و راهکارهای سازنده با آن مقابله کرد.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور مستقر هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان کرمان اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش آسیب ها اجتماعی طی سال های گذشته را مطلوب اما ناکافی دانست و گفت: باید فعالیت نهادهای مختلف در این زمینه ساماندهی شود.

وی خواستار توجه ویژه مسئولین کشوری به این حوزه شد و افزود: باید وضعیت دقیق حاشیه شهر کرمان مورد بررسی قرار گیرد.

ذکااسدی با تاکید بر لزوم شناسایی مناطق آلوده حاشیه شهرها تصریح کرد: برای حل این معضل باید راهکارهای اجرایی ارائه شود.

دبیر شورای تامین استان کرمان ادامه داد: باید چرخه ساماندهی افراد آسیب دیده کامل شود و بعد از شناسایی و درمان برای اسکان و اشتغالزایی این افراد چاره اندیشی شود.

ذکااسدی یادآور شد: طرح کاهش آسیب های اجتماعی به زودی آماده و اجرایی خواهد شد.