به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی بابیان اینکه بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برنامه‌های بلندمدت را شامل خواهد شد، افزود: در این بخش استراتژی توسعه اکتشاف و دستیابی به ذخایر معدنی را دنبال خواهیم کرد تا بر اساس آن صنایع معدنی را شکل دهیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در بخش کوتاه‌مدت نیز نگرش به سمت توسعه تجارت خواهد بود، تصریح کرد: رونق بازارچه‌های مرزی، فعال شدن جامعه ساکن در مرز و سامان‌دهی بازار و اصناف می‌تواند در رونق اقتصادی و اشتغال استان کمک کند.

وی بابیان اینکه فضای کشور طی چند سال اخیر فضایی بود که بر بخش تولید سخت گذشت، گفت: در فضای پس از تحریم‌ها قطعاً مسیر تغییر خواهد کرد و به سمت رونق پیش خواهد رفت.

وی بیان داشت: توسعه صنایع بزرگ در دستور کار قرار دارد و متناسب با آن صنایع پایین‌دست است که ظرفیت حمایت از آن‌ها باید باقی بماند.

شهرکی افزود: با ایجاد برنامه‌های حمایتی با تأمین منابع مالی، تنظیم بازار جدید و کمک بازرگانان بازار خارج از کشور فراهم خواهد شد.

لزوم برند سازی محصولات استان

محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: معدن استان در وضعیت نسبی قرار دارد.

وی بابیان اینکه استان خراسان جنوبی قطب تولید کاشی است، افزود: بازار امروز برای تولیدکنندگان فرصت بسیار مناسبی است.

احتشام خواستار بخش نگری در سازمان صنعت، معدن و تجارت شد و افزود: اگر به دنبال توسعه اقتصادی استان هستیم باید حلقه‌های زنجیره صنعت، معدن و تجارت را باهم ببینیم.

وی بابیان اینکه در فضای تحریم‌ها تولیدکنندگان مشکلات زیادی داشتند، تصریح کرد: باید در بحث برند سازی محصولات کشاورزی استان بیشتر تلاش شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی بابیان اینکه پس از تحریم‌ها فضا بسیار بازشده است و آماده هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی هستیم، افزود: وظیفه‌داریم فضای کسب و کار را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور نیاز به تکنولوژی و دانش فنی از خارج کشور را دارد، بیان داشت: علی‌رغم تشکیل منطقه ویژه اقتصادی هنوز در بحث زیرساخت‌ها ضعیف هستیم و شاخص‌های استان نسبت به دیگر استان‌های کشور شاخص خوبی نیست.

معادن کوچک نقش اقتصاد واحدی در استان ندارند

سید نعمت اله حقیقی رئیس سابق صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار کرد: اگر امروز استان خراسان جنوبی باوجود ۴۶۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان فعالیت‌های اقتصادی و اکتشافات معدنی خوبی داشته به دلیل امنیتی است که نیروی انتظامی و مرزبانی استان فراهم کرده است.

وی بابیان اینکه ۱۳۰ میلیارد تومان از ابتدای امسال تاکنون به پروژه فولاد قاین از بخش خصوصی اختصاص داده‌شده است، افزود معادن کوچک آهن یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های استان بوده است که می‌توانست برای صنعت محرک باشد.

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه به پروژه‌های اقتصادی باید با نگاه اقتصادی توجه شود، بیان داشت: در سال گذشته ۱۱۱ گواهی کشف صادرشده است.

وی بابیان اینکه استان خراسان جنوبی به‌اندازه ۲۰ استان کشور ذخایر اکتشاف شده داشته است، تصریح کرد: از ۱.۵ میلیارد تن ذخایر اکتشافی در کل کشور ۳۸۰ میلیون تن مربوط به استان خراسان جنوبی بوده است.

حقیقی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۲۰ معدن در استان وجود دارد، افزود: تعداد زیادی از این معادن، معادن کوچک است که علی‌رغم ایجاد اشتغال برای چند نفر اما نقش اقتصاد واحدی در استان ندارند.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری ۲۴ هزار کیلومترمربع پهنه واگذارشده است، اظهار داشت: نگاه ما باید از سمت اکتشافات کوچک به اکتشافات بزرگ تغییر کند.

وی بیان داشت: یکی از پتانسیل‌های بسیار خوب استان تولید زغال‌سنگ است و در این راستا برنامه‌ریزی‌شده است که تولید از ۲ میلیون تن به ۵ میلیون تن برسد.

رشد ۳ درصدی تجارت در خراسان جنوبی

رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه‌های زغال‌سنگ استان در شهرستان طبس فعال‌شده‌اند، افزود: در این پروژه‌ها ظرفیت دو میلیون تن ایجادشده است.

وی افزود: برای اینکه اکتشافات استان از سطح الارضی به تحت‌الارضی تبدیل شود مجبور بودیم کار اکتشافی ژئوفیزیک را انجام دهیم.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۱۸ پروانه بهره‌برداری صادرشده است، افزود: در ۹ ماهه سال جاری نیز تعداد پروانه‌های صادرشده به ۴۸ پروانه رسیده است.

حقیقی با اشاره به اینکه ۴ بازارچه مرزی و ۲ گمرک در استان خراسان جنوبی وجود دارد که طی یک سال گذشته تنها یک بازارچه و گمرک فعال بوده است، اظهار داشت: امسال ۳ درصد رشد تجارت در استان داشته‌ایم.