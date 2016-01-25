به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجلسآرا ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این کمیته متشکل از تعدادی از خیریههای بزرگ استان و سازمانهای دولتی تامین اجتماعی، بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر، صندوق کارآفرینان بیمه و بنیاد مسکن است.
مسئول کمیته همیاری و تشکلهای مردمی ستاد دهه فجر اصفهان در تشریح برنامههای این کمیته اظهار داشت: حضور در منزل خانوادههای شهدای بازنشسته سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی، برگزاری جشن انقلاب در تمام خوابگاهها و مراکز نگهداری و مهد کودکها، ویزیت رایگان خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی در روزهای ۱۲ و ۲۱ بهمنماه، توزیع بستههای حمایتی، تحویل ۸۱ پروژه مسکن مهر با چهار میلیارد تومان اعتبار با کمک خیران، افتتاح شعب تامین اجتماعی در پیربکران، برپایی ایستگاهای صلواتی و هماهنگی برای حضور حداکثری خانوادهها در راهپیمایی از جمله دیگر برنامههای این کمیته است.
در ادامه غلامعلی قادری مسئول کمیته کارگری و کارآفرینی اصفهان نیز گفت: نقش تاثیرگذار کارگران در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و پس از انقلاب در تولید و صنعت بر کسی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه همراهی فشر کارگر در تمام ادوار انقلاب اسلامی از شکلگیری تا کنون قابل توجه و تقدیر است، افزود: حضور یکپارچه و منسجم این قشر در در دوران دفاع مقدس و در جبهههای حق علیه باطل و تقدیم شش هزار شهید کارگر و اصناف نشان از تاثیرگذری این قشر در عرصههای مختلف است.
مسئول کمیته کارگری و کارآفرینی اصفهان با بیان اینکه کمیته کارگری و کارآفرینی در بخش های تشکلهای کارگری، بنگاههای اقتصادی و تولیدی انجام وظیفه میکند، ابراز داشت: در دهه فجر امسال حدود ۱۵۰ عنوان برنامه در سراسر استان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب اقتصاد مقاومتی دولت ستاد اقتصادی مقاومتی را تشکیل داده است، ادامه داد: با هماهنگی کانون کارفرمایی همایش اقتصاد مقاومتی به مناسبت دهه فجر با حضور فعالان این عرصه برگزار میشود.
مسئول کمیته کارگری و کارآفرینی اصفهان بیان داشت: همچنین جشن ورزشی کارگران با حضور مسئولان استانی، جشن تجلیل از ورزشکاران حوزه کارگری و حضور منسجم و یکپارچه جامعه کار در راهپیمایی از برنامههای تدارک دیده شده در این راستا است.
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