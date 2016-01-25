موگرینی خواستار آتش بس فوری میان ترکیه و کردها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،«فدریکا موگرینی» در کنفرانس خبری با «مولود چاوش اوغلو» از پیوستن ترکیه به اتحادیه ارووپا نیز حمایت کرد.

مهمترین مطلب مطرح شده در این کنفرانس خبری موضوع آوارگان سوری و بحران مهاجران در اروپا بود که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان داشت که بروکسل خواهان باقی ماندن آوراگان سوری در کشور خودشان است.

در همین رابطه نماینده اتحادیه اروپا در ادامه عنوان داشت که بروکسل اقدامات ترکیه در خصوص برخورد با بحران مهاجرین را با دقت زیر نظر دارد.

چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، با اعلام اینکه کشورهای ایران و روسیه از حکومت سوریه حمایت می کنند، نظام این کشور را متهم به کشتار مردم خود کرد.

مورد دیگری که در این کنفرانس خبری مطرح شد، کنفرانس صلح سوریه بود که قرار است هفته آینده در ژنو برگزار شود.