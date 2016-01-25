زیرساخت های مجتمع های مسکن مهر در ایلام تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر دوشنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان ایلام در استانداری، ضمن تشکر از زحمات دستگاه های خدمات رسان به خاطر تلاش در زمینه ایجاد زیرساخت ها در مجتمع های مسکن مهر، خواستار جدیت دستگاه ها در زمینه تکمیل زیرساخت ها در این مجتمع ها شد.

وی خواستار تحویل زمین هایی با کاربری فضای سبز از سوی اداره کل راه و شهرسازی به شهرداری ها شد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه دستگاه های خدمات رسان باید نسبت به تأمین زیرساخت های مجتمع های مسکن مهر اقدام کنند، خواستار مکاتبه و مذاکره با وزرا و مسئولان کشوری به منظور اختصاص اعتبار جهت تأمین این زیرساخت ها شد.

گزارش وضعیت کلی پروژه های مسکن مهر، تسهیلات ارزان قیمت بافت فرسوده، تأمین کاربری های خدماتی پروژه های مسکن مهر و ... از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.