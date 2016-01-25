به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد مومنی‌رخ با اشاره به اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه های کشور در جلسه هیات دولت، گفت: تا پیش از این نام شرکت به گونه‌‌ای بود که گویا وظایف آن فقط تصدی امور فرودگاه‌هاست در صورتی که در کنار انجام این وظیفه مهم، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های شرکت به خدمات هوانوردی اختصاص دارد. این فعالیت‌ها با تامین تجهیزات و نیروهای متخصص که به صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند، ارائه می‌شود.

وی افزود: در پیگیری‌های انجام شده، بر اساس مسئولیت شرکت در اساسنامه که تجهیز و توسعه فرودگاه‌ها و خدمات ناوبری است، در جلساتی با حضور رئیس مجمع مقرر شد که برای رساندن این فرهنگ و مفهوم که شرکت چه تعهداتی را بر عهده دارد، کلمه ناوبری هم به اسم آن اضافه شود. لذا نام شرکت فرودگاه‌های کشور به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری کشور تغییر یافت.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه های کشور با اشاره به اینکه تغییر نام شرکت در تمامی تابلوها و سربرگ‌های مربوط به شرکت اعمال خواهد شد، گفت: امروز نامه وزیر راه‌و شهرسازی درباره تغییر نام شرکت به مجلس و به‌ویژه کمیسیون عمران آن برده می‌شود تا از این به بعد مکاتبات با این عنوان انجام شود.

وی ادامه داد: به‌دلیل تعهداتی که در قانون برنامه‌ پنجم توسعه طبق تبصره ذیل ماده ۱۶۱ برای شرکت پیش‌بینی شده بود و همچنین تداوم این مسئولیت در برنامه ششم، چنین تغییری صورت گرفت.

مومنی‌رخ در پایان گفت: امیدوارم با توجه به مسائل مربوط با اقدامات دوران پساتحریم، بتوانیم با تامین تجهیزات و ارائه خدمات هوانوردی ایمن، حجم ترانزیت پروازها در فضای کشور را حفظ کنیم و همچنین افزایش دهیم.

یادآور می‌شود؛ رحمت‌اله مه آبادی در آذرماه امسال در نشستی خبری از تغییر نام و اساس‌نامه شرکت فرودگاه‌ها خبر داده بود و با بیان اینکه اولین مرحله از اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌های کشور مانند تغییر نام و انتقال وظیفه تصدی فلایت چک (هواپیمای ویژه کنترل دستگاه‌های ناوبری فرودگاه‌ها) به شرکت فرودگاه‌ها تصویب شد، یادآور شد: بر اساس مصوبه اعضای هیات مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور نام این شرکت به «شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران» تغییر می‌یابد چون شرکت فرودگاههای کشور علاوه بر مدیریت فرودگاه‌ها، مدیریت ناوبری هواپیماها در فضای آسمان کشور را نیز برعهده دارد اما فعالیت‌های بخش ناوبری هوایی در عنوان فعلی شرکت فرودگاه‌ها در نظر گرفته نشده بود که در همین راستا با پیشنهاد هیات مدیره تصمیم به تغییر عنوان شرکت گرفته شد.