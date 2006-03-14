همايش "هولوكاست؛ واقعيت يا رويا" در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از ساري، دكتر ابواسامه نماينده جنبش حماس در كشور در اين همايش بر ضرورت وحدت ميان كشورهاي اسلامي تاكيد كرد و گفت: پيروزي حماس مرهون ملت مظلوم فلسطين و رهبري انقلاب اسلامي ايران است.

وي كه در جمع مردم، مسئولان و اساتيد دانشگاهي در سالن صداو سيماي مركز مازندران سخنراني مي ‌كرد افزود: من به نمايندگي از مردم فلسطين از شما ملت ايران كه پشتيبان ما هستيد، تقدير و تشكر مي ‌كنم.

ابواسامه افزود: قبل از انتخابات هيچ كشوري تصور نمي‌كرد كه حماس به ‌اين پيروزي بزرگ برسد، زيرا اين پيروزي صاعقه ‌اي بردولت‌ هاي استعماري و رژيم صهيونيستي بود.

وي گفت: حماس به هيج وجه رژيم صهيونيستي را به‌ رسميت نخواهد شناخت و دست از مقاومت برنمي ‌دارد.

وي افزود: اكنون حماس با مشاركت گروههاي ديگر فلسطيني در حال تشكيل دولت فراگير و وحدت ملي است.

مهندس ابوطالب شفقت استاندار مازندران نيز در اين مراسم با بيان اينكه وحدت بين كشورهاي اسلامي مهمترين عامل شكست دشمنان است ،گفت: دفاع از مردم فلسطين از سياستهاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران است.

وي گفت: انشاالله تمامي سرزمين‌هاي اشغالي‌از وجود رژيم صهيونيستي پاك شود.

اميد نيك نژاد دبير اين همايش گفت: به چالش كشاندن موضوع هولوكاست توسط رييس جمهوري موج گسترده‌اي را در جهان ايجاد كرد و در اين راستا در حمايت از مواضع رييس جمهوري ومظلوميت فلسطين اين همايش برگزار شده است.

وي تصريح كرد: در شرايطي كه كشورهاي غربي با تمسك به آزادي بيان، توهين به ساحت عزيزترين شخصيت يك ونيم ميليارد مسلمان را توجيه مي‌كنند هر گونه اظهارات در مورد هولوكاست در اين كشورها جرم و گناهي نابخشودني است.

وي تنوير افكار عمومي و حمايت از مردم فلسطين كه قربانيان اين افسانه هستند را از اهداف برگزاري اين همايش برشمرد.