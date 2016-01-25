  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۱

در سال ۹۵ توسط پست؛

۵ میلیون کارت ملی هوشمند برای تهرانیها صادر می شود

۵ میلیون کارت ملی هوشمند برای تهرانیها صادر می شود

مدیرکل ثبت احوال استان تهران از صدور ۵ میلیون کارت ملی هوشمند برای تهرانیها در سال ۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اعلایی در سومین جلسه ارزیابی عملکرد پست استان تهران، به فعالیتهای انجام شده این شرکت در زمینه ارائه سرویس کارت هوشمند ملی اشاره کرد و اظهارداشت: باید برای توسعه سرویس و بهبود فرایندها به ویژه در زمینه تحویل خدمات، برنامه ریزی شود.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه برای سال ۹۵ صدور ۵ میلیون کارت ملی هوشمند برای استان تهران پیش بینی شده است که با همکاری پست توزیع خواهد شد، ادامه داد: صدور شناسنامه  هوشمند نیز از دیگر زمینه های همکاری پست و ثبت احوال به شمار می رود.

وی با اشاره به ظرفیت های شبکه پستی خواستار گسترش همکاری های مشترک دو بخش با دیگر سازمان ها و نهادهای کشور شد.

در این جلسه حسین مهری مدیرعامل شرکت پست نیز بر لزوم سرمایه گذاری پست در راستای افزایش ترافیک، درآمد، کیفیت و کاهش هزینه ها تاکید کرد و گفت: برنامه سال ۹۵ پست باید به صورت منسجم، شفاف و به تفکیک مناطق و با لحاظ کردن فرایند عملیات پستی تهیه شود. در این برنامه باید استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی نوآوری و به کارگیری شیوه های خلاقانه را برای تغییر پست از سنتی به نوین مهم ارزیابی و تصریح کرد: به منظور انجام فعالیت های دستگاههای اجرایی بر پایه ای مشخص، شیوه نامه ای به همین منظور تدوین و تهیه می شود.

کد مطلب 3033556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها