تطبیق برنامه های قرآنی با منطق و چارچوب قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت، صبح امروز، دوشنبه ٥بهمن ماه با مدیران، کارشناسان و کارکنان دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآنی و عترت، دیدار و گفتگو کرد.

حشمتی، اولین ویژگی قرآن کریم را علمی، منطقی و چارچوب مند بودن دانست و نیز حرکت و سیره اهل بیت را در چارچوب و منطق قرآن بیان کرد. و همچنین تاکید کردکه هر حرکت و برنامه ای که بر منطق و چارچوب قرآن و سیره و عترت اهل بیت منطبق نباشد، نتیجه بخش نخواهد بود.

وی تشکیل کارگروه های تخصصی و کارکردی در دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت را جوابی به نیاز دیدگاه علمی و منطقی در حوزه برنامه ریزی و ستادی دانست که تشکیل این کارگروه ها را در جهت و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد که هزینه های اجرای برنامه های ملی را به میزان خوبی کاهش می دهد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور نیروهای خلاق و فعال درعرصه قرآنی کشور را فرصتی برای پردازش و اجرای ایده های جدید در این حوزه دانست و افزود بسترسازی برای این حضور می تواند باعث شود کارها در شان دولت، نظام و در مرتبه ای بالاتر در حوزه قرآن و عترت انجام شود.

در ابتدای این دیدار، امیرنیا مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه تخصصی با حجت الاسلام حشمتی، بر هدف معاونت دفتر تبلیغ و ترویج در توانمدسازی استان ها برای اجرای برنامه های ملی تاکید کردند.

در ادامه این جلسه معاونین، کارشناسان و مسئولان گزارش هایی ازطرح های آزمون سراسری قرآن و عترت، تسنیم؛ هفته های قرآن و عترت؛ جشنواره سراسری آیات، جشن رمضان ارائه کردند. دفتر تبلیغ و ترویج یکی از ادارات پرکار و منضبط ستادی معاونت است.

درپایان معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغ و ترویج معاونت را یکی از ادارات پرکار و منضبط در امر ستادی و اجرایی معرفی کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین نشست های تخصصی نیز با دیگر ادارات کل معاونت قرآن و عترت برای پیشبرد هر چه بهتر امور ادامه داشته باشد.