به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرهمند ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: صدا و سیما در راستای نشر و ترویج انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان و نوجوان با انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن برنامه‌ریزی خوب و منسجمی در حوزه سیما، صدا و خبر و تامین برنامه انجام داده است.

وی افزود: در حوزه رادیویی یک هزار و ۹۹۰ دقیقه برنامه‌ رادیویی با محتوا و رویکرد انقلاب و رویدهای انقلاب اسلامی و با هدف بیان دستاوردهای این حوزه انجام شده است.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی ۳۰۰ دقیقه گزارش خبری ویژه در حوزه‌های اقتصادی، پزشکی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی تهیه شده است، ابراز داشت: مصاحبه با آیت‌الله مظاهری، آیت‌الله طباطبایی، رسول زرگرپور استاندار اصفهان و دیگر مسئولان، پوشش کامل راهپیمایی با اعزام گروه‌های مختلف شامل خبرنگار، تصویربردار، عکاس و غیره و به تصویر کشیدن اخبار و رویدادهای مختلف استان به مناسبت دهه فجر از فعالیت‌های این کمیته است.

وی ادامه داد: در حوزه تامین برنامه نیز از یک ماه پیش مستندهای جذاب و دیدنی به نمایش در می‌آید و از دوم تا ۱۸ بهمن‌ماه نیز مستند « عصر خمینی» از شبکه استانی پخش می‌شود.

فرهمند با اشاره به پخش نماهنگ و سرودهای انقلابی در دهه فجر ابراز داشت: در این دهه چندین موسیقی ویژه دهه فجر رونمایی و فیلم‌های سینمایی پرمخاطب برای هم‌استانی‌های عزیز از صدا و سیمای مرکز اصفهان پخش می‌شود.

وی اضافه کرد: در حوزه سیما نیز بیش از سه هزار دقیقه برنامه در قالب جنگ جوان، گفت‌وگوی هفته، رنگین کمان خردسال و نوجوان و غیره پخش می‌شود.

برگزاری هفتمین همایش ادیان توحیدی در دهه فجر

در ادامه این نشست اهتمام نماینده کمیته فرنگی هنری ستاد دهه فجر اظهار داشت: هشتم بهمن‌ماه هفتمین همایش ادیان توحیدی در هتل آسمان با حضور نمایندگان ادیان زتشتی، یهودی، مسیحیت، صابئین و آشوریان برگزار می‌شود.

مدیراجرایی هفتمین همایش ادیان توحیدی ابراز داشت: شعار امسال همایش ادیان توجیدی متناسب با وضعتی منطقه‌ای و جهان اسلام همدلی، هم‌زبانی در نفی خشونت و افراط ‌گرایی است.

وی اضافه کرد: برگزاری برنامه شعر فجر استانی، برگزاری جنگ‌های شاد در ۲۰ و ۲۱ بعمن‌ماه در تالار نگین، حمایت از کتاب‌های در باب انقلاب اسلامی با هماهنگی مطبوعات، توزیع ویژه نامه انقلاب در روزهای ۱۲ و ۲۱ بهمن و افتتاح سینما فلسطین در دهه فجر از برنامه‌های این کمیته است.