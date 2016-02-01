به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در فصل پاییز ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۰.۵۹ رسید، که ۰.۵۶ درصد افزایش را نسبت به فصل قبل (تابستان) و ۲.۶۴ درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد.

در فصل مورد بررسی، شاخص کود با ۴.۷۰ درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبرو شد. شاخص قلم گوساله پرواری با ۰.۹۷ درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشت و در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان ها، افزایش داشت و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۶.۴۹ درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان چهارمحال و بختیاری با۵.۰۱ درصدکاهش در شاخص کل نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش را ثبت کرد.

گاوداری های صنعتی در واقع واحد هایی محسوب می شوند که در آن فعالیت پرورش گاو گوساله از نظر محل و نحوه نگهداری، روش تغذیه و بهداشت دام با رعایت اصول و موازین نوین و ویژه انجام می شود و فعالیت گاوداری به شیوه صنعتی به منظور تولید شیر و گوشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تعداد کل گاوداری های صنعتی کشور ۲۵ هزار و ۳۵۳ واحد با ظرفیت سه میلیون ۲۶۴ هزارو ۵۹۳ راس گاو و گوساله اعلام شد. تعداد ۱۶ هزار و ۲۹۵ گاوداری صنعتی با ظرفیت کل دو میلیون و ۲۱۶ هزار و ۷۵۰ راس مربوط به فعالیت پرورش گاو شیری و تعداد ۹ هزار و ۵۸ گاوداری صنعتی با ظرفیت کل یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۸۴۳ راس مربوط به فعالیت پرواربندی گاو و گوساله است.