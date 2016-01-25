ارتقای خدمات دهی مطلوب در دوایر قضائی کلانتری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در همایش سالانه فرماندهان، مسئولان و روسای کلانتری ها و پاسگاه های فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با قدردانی از فرماندهان و معاونان به دلیل تلاش و مجاهدت در مسیر امنیت، با اشاره به نحوه شکل گیری انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی زمانی شکل گرفت که امنیت روحی و روانی مردم به مخاطره افتاد بنابراین مردم به رهبری امام خمینی (ره) قیام کردند؛ این انقلاب پس از شکل گیری به سرعت در جهان صادر شد.

وی با اشاره به اینکه امنیت دینی، اجتماعی و فردی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است،گفت: امنیت یکی از اصول اجتماعی انسان ها در دین اسلام است و دین اسلام، امنیت را برای رشد و تکامل انسان ها ضروری می داند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به تقسیم امنیت به دو نوع فردی، روحی، روانی و اجتماعی بیان داشت: امنیت فردی، روحی و روانی با رشد معنوی انسان ها به وجود می آید.

سردار شرفی با اشاره به ضرورت استحکام یگان های رزمی و انتظامی گفت: یکی از ویژگی های دژ، مستحکم بودن آنست که رزمندگان را در مقابل خطرات حفظ می کند که این روند در جنگ ائمه و پیامبران با دشمنان اسلام مصداق داشته و همیشه ائمه و پیامبران از ستمدیدگان دفاع کردند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اهمیت فراوانی جمعیت از لحاظ کمی و کیفی، گفت: اگر جمعیت کیفی نداشته باشیم کم کم مشکلات جامعه بیشتر شده و قدرت نرم آن کاهش پیدا می کند؛ نمود بارز جمعیت کیفی توجه به نخبگان، اساتید و فرهنگ سازان جامعه است.

سردار شرفی تصریح کرد: مردم ایران اسلامی همچنان بر سر ارزشها و آرمان های خود ایستاده و از ولایت مطلقه فقیه حمایت می کنند و در این عرصه دشمن به دنبال نفوذ و ایجاد اختلاف بین گروه های مختلف است که بایستی هوشیاری لازم را داشته باشیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا افزود: با گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مکتب حضرت امام (ره) در جوامع اسلامی و جهان جاری است.

سردار شرفی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری به فرمانده محترم ناجا در خصوص ضرورت کاهش کشته های حاصله از تصادفات، گفت: این اتفاقات باعث تلفات انسانی و در نهایت ضربه زدن به جمعیت کشوری می شود.

وی بر ارتقای خدمات دهی مطلوب در دوایر قضائی کلانتریها تاکید کرد و گفت: با الکترونیکی شدن پرونده های قضائی، بخش مهمی از تهدیدات و آسیب های پیرامون اقدامات انتظامی کاهش خواهد یافت.

سردار شرفی با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع در کلانتریها، خاطرنشان کرد: تفهیم اتهام، اطلاع به خانواده متهم و رعایت حقوق شهروندی بایستی در امورات کلانتریها در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به مرجع بودن نیروهای مسلح در کانون انتخابات گفت: شناخت محیط و قدرت تشخیص در انتخابات بسیار مهم است و بایستی ضمن شرکت در انتخابات، دیگران را نیز در این امر مهم مشارکت دهیم.