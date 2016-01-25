۱۸۵ حلقه چاه در استان زنجان مسدود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمیدنیا ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر سه هزار و ۵۷ حلقه چاه عمیق هفت هزار ۵۹۸ حلقه چاه نیمه عمیق در استان وجود دارد.

وی بابیان اینکه با چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت آب به‌شدت برخورد می‌شود ادامه داد: درحال حاضر هفت هزار و ۳۶۹ حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که وجود این تعداد حلقه چاه باعث تخلیه سالانه ۳۱۲ میلیون مترمکعب آب در استان می‌شود.

حمید نیا گفت: تا پایان دی‌ماه امسال شرکت آب منطقه‌ای زنجان اقدام به انسداد ۱۸۵ حلقه چاه کرده است که با انسداد این تعداد حلقه چاه تا پایان دی‌ماه امسال توانستیم ۹.۲۶ میلیون مترمکعب حجم آب در استان صرفه‌جویی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان افزود: تعداد ۱۳۱ حلقه چاه در استان اضافه برداشت داشت که توانستیم منصوبات آن‌ها را تغییر داده و با تحقق این مهم حجم قابل‌توجهی آب مصرفی در استان را صرفه‌جویی کنیم.

حمیدنیا با بیان اینکه تاکنون فعالیت‌های زیادی در استان برای برخورد با چاه‌های غیرمجاز صورت گرفته است ادامه داد: برخورد با چاه‌های غیرمجاز در اولویت برنامه‌های شرکت آب منطقه‌ای زنجان قرار دارد.