به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي گمرك، ناصر كرماني مديركل دفتر واردات گمرك ايران گفت: سقف واردات كالا از بازارچه‌هاي مرزي استان آذربايجان غربي در سال 85، 60 ميليون دلار، اردبيل، آذربايجان شرقي، بوشهر، خراسان رضوي و خوزستان هر كدام 15 ميليون دلار، خراسان جنوبي و كرمانشاه هر كدام 25 ميليون دلار، سيستان و بلوچستان 45 ميليون دلار، گلستان، گيلان و خراسان شمالي هر كدام 5 ميليون دلار، هرمزگان و كردستان هر كدام 35 ميليون دلار و ايلام 10 ميليون دلار تعيين شده است.

براساس اين گزارش، ميزان صادرات كالا از طريق بازارچه‌هاي مرزي مذكور هيچ‌گونه محدوديتي ندارد ولي واردات كالا در قبال صادرات از بازارچه‌ها و با سقف‌هاي تعيين شده صورت خواهد گرفت.

كرماني افزود: باتوجه به اينكه بازارچه‌ها در نقاط مرزي مشترك بين كشورهاي همسايه بوده و غالبا اين كشورها كالاهاي مناسبي براي واردات ندارند. گمرك براي كمك به توسعه صادرات كالا به صادركنندگان اقلام از طريق بازارچه‌هاي مرزي اين امكان را داده است تا آنها در قبال صادرات از اين نقاط، از گمركات ديگر كالاهاي مورد نظر خود را وارد كنند.

مديركل دفتر واردات گمرك ايران اظهار داشت: از 52 بازارچه مرزي كشور هم‌اكنون 31 بازارچه فعال است و سقف واردات كالا از بازارچه‌هاي غيرفعال در هر استان با نظر سازمان‌هاي ذي‌ربط به بازارچه‌هاي فعال همان استان اختصاص مي‌يابد.

وي تأكيد كرد: صادركنندگاني مي‌توانند از سقف تعيين شده واردات كالا از بازارچه‌هاي مرزي استان‌ها استفاده كنند كه صادركننده و پيله‌ور همان استان باشند.

