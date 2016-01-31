به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا راهدان گفت: از سال گذشته مذاکرات فراوانی با وزارت محیط زیست آلمان داشتیم که منجر به توافق برای گسترش همکاری های علمی - فنی شد.

مدیر گروه مطالعات جامع آب و آبفای وزارت نیرو افزود: در اولین قدم، تفاهم کردیم چند کارگاه آموزشی مشترک برگزار شود و کارگاه مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی، نخستین برنامه در این راستا بود که با حضور ۱۰ نفر از متخصصین برجسته آلمان در حوزه مدیریت پایدار آبهای زیرزمینی به مدت ۲ روز برگزار شد و در حال حاضر این مساله، مبرم ترین نیاز بخش آب کشور است.

راهدان ادامه داد: هدف ما از برگزاری چنین جلساتی از یکسو آشنایی با تجربیات طرف آلمانی در کشورشان و نیز سایر نقاط جهان و از طرف دیگر فراهم شدن فرصتی برای آنها است تا با آشنایی بیشتر به وضعیت ایران، زمینه برای همکاری های مشترک بعدی مهیا شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه انتظار داریم با استفاده از دانش روز کشور آلمان بر بخشی از مسائل و مشکلات آبهای زیرزمینی غلبه کنیم، خاطرنشان کرد: بحران آب‌های زیرزمینی تبعات خطرناکی چون شوری آب‌ها و فرونشست زمین را به همراه دارد و موضوعات مطرح شده در اینگونه جلسات به شکل گیری ایده های تازه در حوزه مدیریت منابع آب در ایران کمک می کند.

مدیر گروه جامع آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه تا یک سال آینده قراردادهای تحقیقاتی بین دو طرف به امضا می رسد، تصریح کرد: وزارت نیرو در موضوع آب‌های زیرزمینی، اعتبارات زیادی را کنار گذاشته و در حقیقت این مسئله، مهمترین اولویت وزارتخانه است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.