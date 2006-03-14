تذكر نماينده تاكستان نظم جلسه علني مجلس را به هم ريخت

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، رحماني كه براي رساندن فريادهاي خود بر روي ميزكار خود ايستاده بود، فرياد مي زد: كميسيون تلفيق حق ندارد بودجه اي را كه براي كمك به استانها و برخي نهادها از جمله بسيج، صداوسيما و نيروي انتظامي تصويب شده بود، را حذف كند.

ديروز عصر نيز اعلمي نماينده تبريز پيشنهاد داده بود كه اين مبلغ به همسان سازي حقوق بازنشستگان اختصاص يابد كه در جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق، با 2 بار راي گيري تصويب نشد.

محمد رضا باهنر كه رياست جلسه علني عصر امروز را برعهده داشت ، در پاسخ به تذكر نماينده تاكستان گفت: اختصاص اين مبلغ به استانها و برخي نهادها در كميسيون تلفيق راي نياورده است و در حد يك پيشنهاد مطرح شده كه رحماني از پاسخ باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت قانع نشد و به فريادهاي خود ادامه داد .

نماينده تاكستان خطاب به برخي نمايندگان از جمله ميرمحمدي و نمايندگاني كه در جايگاه هيات رئيسه حضور داشتند ، با لحن نامناسبي گفت كه جايگاه رياست را ترك كنند تا رئيس جلسه به درستي بتواند تصميم بگيرد.

باهنر ضمن دعوت رحماني به آرامش و سكوت ، به علت بيان اين جمله از سوي وي از ساير نمايندگان مجلس عذرخواهي كرد.

سر انجام رحماني با وساطت چند نماينده ديگر مجلس از روي ميز پائين آمد و بر صندلي خود آرام گرفت.