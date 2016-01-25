ترافیک سنگین کشورهای هسته ای برای همکاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی گفت: آمریکا هم در برجام متعهد شده است با ایران در زمینه تبادلات فنی هسته ای به ویژه در باز طراحی راکتور اراک همکاری کند.

وی افزود: باز طراحی آتی اراک را (که کارشناسان ما طرح ریزی می کنند) کارشناسان آمریکایی بررسی می کنند و درصورت نیاز به تغییر، اصلاح و تائید می شود.

صالحی تصریح کرد: این تائید برای ما از دوجهت مهم است، ابتدا اینکه نشان می دهد کارشناسان ما کارشان را درست انجام داده اند یا نه و در عین حال فرصت رفع خلل احتمالی را به برنامه اتمی کشور خواهد داد.

صالحی هم چنین از ترافیک سنگین کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا برای حضور در صنعت هسته ای کشور خبر داد و اذعان داشت: پیشنهادهای بسیاری برای ساخت نیروگاه های با توان مگاواتی مختلف داریم که در دست بررسی است.