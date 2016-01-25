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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

صالحی خبر داد:

ترافیک سنگین کشورهای هسته ای برای همکاری با ایران

ترافیک سنگین کشورهای هسته ای برای همکاری با ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی از استقبال گسترده کشورهای هسته ای برای همکاری با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی گفت: آمریکا هم در برجام متعهد شده است با ایران در زمینه تبادلات فنی هسته ای به ویژه در باز طراحی راکتور اراک همکاری کند.

وی افزود: باز طراحی آتی اراک را (که کارشناسان ما طرح ریزی می کنند) کارشناسان آمریکایی بررسی می کنند و درصورت نیاز به تغییر، اصلاح و تائید می شود.

صالحی تصریح کرد: این تائید برای ما از دوجهت مهم است، ابتدا اینکه نشان می دهد کارشناسان ما کارشان را درست انجام داده اند یا نه و در عین حال فرصت رفع خلل احتمالی را به برنامه اتمی کشور خواهد داد.

صالحی هم چنین از ترافیک سنگین کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا برای حضور در صنعت هسته ای کشور خبر داد و اذعان داشت: پیشنهادهای بسیاری برای ساخت نیروگاه های با توان مگاواتی  مختلف داریم که در دست بررسی است.

کد مطلب 3033590

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