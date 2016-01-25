به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات ایران با اعلام این خبر، توضیح داد: خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران و تبدیلشدن به یک بنگاه خصوصی، حضور شرکتهای رقیب در بازار و ظهور فناوریهای جدید و مبتنی بر فناوری اطلاعات، بهطورکلی شرایط را برای این شرکت تغییر داد. با چنین شرایطی، عدم یکپارچگی باعث عدم توازن در رشد شرکتهای مخابرات استانها می شود.
تاکنون، هر استان با توجه قابلیتهایی که داشت و همچنین میزان توانمندی مدیران خود، رشد کرده بود. بدین ترتیب شرایطی پیش آمد که برخی استانها از نظر ارتباطات در وضعیت بهتری قرار گیرند و برخی دیگر دچار عقبماندگیهایی شوند.
در سال های قبل از خصوصی سازی، شرکت مخابرات ایران تنها یک محصول داشت و آن انتقال صوت از طریق تلفن ثابت بود. از سوی دیگر رقیبی در بازار وجود نداشت و مخابرات بهعنوان یک شرکت دولتی انحصار بازار را در اختیار داشت. اما امروز شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی است و به عنوان یک بنگاه خصوصی و اقتصادی در بازار باید با توسعه شبکه خود و تنوع بخشیدن به ارایه خدمات به مشتریان، در میان رقبای خود پیروز باشد.
براین اساس، دیگر نمیتوان شبکههایی جزیرهای ایجاد کرد و لزوم ارائه سرویس یکپارچه به مشتری، داشتن یک شبکه یکپارچه و مبتنی بر IT است. همچنین اکنون میتوان سیاستگذاری و نظارت را بر همین بستر بهصورت یکپارچه انجام داد.
در سالهای اخیر یکی از مشکلاتی که برای مخابرات ایجاد شده، حجم بالای امور برونسپاری شده است. درگذشته تمامی امور از خدمات تا توسعه شبکه توسط کارمندان شرکت مخابرات ایران انجام میشد، اما در ادامه، انجام برخی از امور برونسپاری شد که اقدامی در جهت چابک سازی مخابرات بود. اما کمکم این موضوع از قاعده، نظم و وحدت رویه خود خارج شد و هر استان، هر بخش از وظایف خود را به هر شکل و مدلی که خواست، برونسپاری کرد. بدین ترتیب جدا از موازی کاری و اتلاف منابع، کار بهجایی رسید که نیرویهای پیمانکاری مخابرات از تعداد نیروهای دائمی این شرکت بیشتر شده و به حدود دو برابر رسید.
در این راستا ساختار شرکت مخابرات ایران درجهت ارائه سرویس یکپارچه تلفن ثابت و دیتا به مشترکان، بار دیگر یکپارچه خواهد شد.
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