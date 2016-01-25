برگزاری آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به سیاستهای مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان درخصوص برگزاری آزمونهای پیشرفت تحصیلی و ماهيّت علمي،آموزشي و تأثير این آزمونها در جهت ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانشآموزان و اطّلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود در مقایسه با دیگر مدارس استعدادهای درخشان در سطح کشور، همچنین به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقّق اهداف قصدشده برای برنامههای درسی و کیفیتبخشی به برنامههایعلمی- آموزشی، مرحلۀ اوّل"آزمون پیشرفت تحصیلی" مدارس استعدادهای درخشان به صورت هماهنگ کشوری در روز دوشنبه مورخ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ در پایههای هفتم، هشتم و نهم دورۀ اوّل متوسطه و همچنین پایههای دوّم رشتههای علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی، برگزار گردید.
سؤالات این مرحله از آزمون که تعداد ۹۴۰۰۰ نفر از دانشآموزان دورۀ اوّل و دوّم متوسطه در آن شرکت داشتند، با بهرهگيري از نظرات دبيران مجرّب استانهاي مختلف به صورت چهارگزينهاي و از محتواي كتابهاي درسي رسميطرّاحی شده است. تصحيح پاسخنامهها و همچنين تجزيه و تحليل نتايج آزموندر سطوح مدرسه اي، منطقه اي، استاني وكشوري به منظور استفاده از نتايج آن دربرنامهريزي هاي سال تحصيلي جاری و سال ۹۶-۱۳۹۵به صورت متمركز در مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان انجام خواهد شد. نتایج مأخوذه وكارنامههاي دانش آموزان نیزبزودي جهت اعلام به مدارس و دانش آموزان از طريق سامانۀ سناددر اختیار دانش آموزان وبرنامهريزان قرار خواهد گرفت.
مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان صميمانه از همكاري مؤثر،جدّي وصادقانه تمامي دست اندركاران بويژه ادارات كل آموزش و پرورش و استعدادهاي درخشان استانها ، مديران و دبيران محترم مدارس سپاسگزاري مي کنند.
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