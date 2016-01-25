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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

با حضور ۹۴۰۰۰ دانش آموز انجام شد؛

برگزاری آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان

برگزاری آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان

آزمون های پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور با حضور ۹۴۰۰۰ دانش آموز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به سیاست‌های مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان درخصوص برگزاری آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و ماهيّت علمي،آموزشي و تأثير این آزمون‌ها در جهت ارتقاء سطح آموزش معلّمان و دانش‌آموزان و اطّلاع ازجایگاه آموزشی و علمی خود در مقایسه با دیگر مدارس استعدادهای درخشان در سطح کشور، همچنین به منظور ارزیابی از میزان اثربخش بودن فرایند آموزش و میزان تحقّق اهداف قصد‌شده برای برنامه‌های درسی و کیفیت‌بخشی به برنامه‌هایعلمی‌- آموزشی، مرحلۀ اوّل"آزمون پیشرفت تحصیلی" مدارس استعدادهای درخشان به صورت هماهنگ کشوری در روز دو‌شنبه مورخ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم دورۀ اوّل متوسطه و همچنین پایه‌های دوّم رشته‌های علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی، برگزار گردید.

سؤالات این مرحله از آزمون که تعداد ۹۴۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان دورۀ اوّل و دوّم متوسطه در آن شرکت داشتند، با بهره‌گيري از نظرات دبيران مجرّب استان‌هاي مختلف  به صورت چهارگزينه‌اي و از محتواي كتاب‌هاي درسي رسميطرّاحی شده است. تصحيح پاسخ‌نامه‌ها و همچنين تجزيه و تحليل نتايج آزموندر سطوح مدرسه اي، منطقه اي، استاني وكشوري به منظور استفاده از نتايج آن دربرنامه‌ريزي هاي سال تحصيلي جاری و سال ۹۶-۱۳۹۵به صورت متمركز در مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان انجام خواهد شد. نتایج مأخوذه وكارنامه‌هاي دانش آموزان نیزبزودي جهت اعلام به مدارس و دانش آموزان  از طريق سامانۀ سناددر اختیار دانش آموزان وبرنامه‌ريزان  قرار خواهد گرفت.

 مركز ملّي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان صميمانه از همكاري مؤثر،جدّي وصادقانه تمامي دست اندركاران بويژه ادارات كل آموزش و پرورش و استعدادهاي درخشان استانها ، مديران و دبيران محترم مدارس سپاسگزاري مي کنند.

کد مطلب 3033596
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • میررضاحسینی ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
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      پاسخ
      باید امتحانات سخت تر شود که دانش آموز بیشتر درس بخواند و وقت امتحانات را بیشتر از۲ ساعت کنید

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