به گزارش خبرنگار مهر، ایلیو فریجریو ظهر دوشنبه در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رفع تحریم‌های ایران یکی از انگیزه‌های حضور ما در این نمایشگاه بود و در این شرایط، بازار کار را بسیار وسیع می‌بینیم.

وی با اشاره به این که بازار ایران رو به رشد است و جای کار زیادی دارد، افزود: مجموعه ما به ایران صادرات داشته است اما میزان این صادرات محدود بوده و قصد داریم با حضور در این نمایشگاه، صادرات خود به این کشور را افزایش دهیم.

مدیر عامل شرکت میلک لاین ایتالیا از تولید انواع تجهیزات شیردوشی توسط این شرکت خبر داد و تصریح کرد: در این نمایشگاه شاهد استقبال زیاد و حضور کشاورزان و افراد متخصص بودیم و با متخصصان زیادی مذاکره کردیم.

وی بیان داشت: تکنولوژی جدیدی که به نمایشگاه اصفهان آورده‌ایم یک نمونه دستگاه شیردوش است که قطعات آن قابل تعویض و به روز کردن است اما سازه اصلی آن باقی می‌ماند و این باعث شده این دستگاه بسیار مقرون به صرفه باشد.

فریجریو با بیان اینکه پیش از حضور در این نمایشگاه، بازار ایران را رصد کردیم، بیان کرد: مجموعه ما به ایران صادرات داشته است اما میزان این صادرات محدود بوده و قصد داریم با حضور در این نمایشگاه، صادرات خود به این کشور را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشارکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان گفت: با هدف آشنایی با خریداران ایرانی و شناخت نیازهای بازار ایران در این نمایشگاه حضور یافتیم.