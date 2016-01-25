تلاش برای تحقق مدیریت واحد شهری در یزد

مسعود تاج آبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سطح شهر، دستگاههای خدمات رسانی بسیاری مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: در حال حاضر هر یک از این دستگاههای خدمات رسان، رویه مدنظر خود را برای خدمت رسانی به مردم اجرایی می کنند.
وی عنوان کرد: از جمله این دستگاه ها می توان به آب و فاضلاب، گاز، راهنمایی و رانندگیف معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت خدمات شهری، معاونت عمرانی، نواحی شهرداری و ... اشاره کرد.
تاج آبی بیان کرد: با توجه به تعدد این دستگاهها، سامانه صدور مجوز حفاریها در راه اندازی شد که از این پس مجوز حفاری به شهروندان و دستگاههای خدمات رسان از طریق این سامانه به صورت الکترونیکی صادر می شود.
مدیرعامل فاوای شهردار یزد یادآور شد: کارگاه آموزش سامانه صدور مجوز حفاریها برای اعطای امتیاز صدور الکترونیکی مجوز حفاری به شهروندان، در دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک یزد نیز برگزار شده است.
وی یادآور شد: با راه اندازی این سامانه و استفاده از آن در دفاتر پیشخوان دولت، یکی از مشکلات دیرینه شهروندان در زمینه نا هماهنگی بین شهرداری و دستگاههای برقرار کننده انشعابات شهری در ارتباط با تاخیرها، بینظمی و تعدد عملیات حفاری برطرف خواهد شد.
تاج آبی بیان کرد: این سامانه، مخصوص انشعاب شرکتهای خدماتی است و برای ثبت درخواستهای مربوط به اخذ مجوز حفاری بین شهرداری و این شرکتها فعال شده که این امور به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: صدور الکترونیکی مجوز حفاری با سرعت بخشی به ارائه خدمات و افزایش کیفیت، سبب کاهش مراجعات، اطلاعرسانی لحظهای و شفافسازی پروژهها و اقدامات مربوط به حفاریهای سطح شهر خواهد شد.
نظر شما