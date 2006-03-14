ظرفيت ناوگان كشتيراني ايران 7 برابر شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، محمد حسن داجمر در مراسم به آب انداختن نخستين كشتي اقيانوس‌ ‌پيماي ساخت داخل، گفت: در تمام كشورهاي دنيا 20 درصد اعتبارات ناوگان كشتيراني را شركت‌هاي كشتي سازي و مابقي از طريق بانك‌ها تامين مي شود.

وي افزود: در صورت تاخير در نوسازي و ساخت ناوگان جديد، در آينده با روند نزولي تعداد كشتي‌ها و افزايش مشكلات در بخش دريايي مواجه خواهيم شد.

داجمر اظهار داشت: ظرفيت ناوگان كشتيراني ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي 42 فروند كشتي و 525 هزار تن بود كه اين رقم هم اكنون به 128 فروند كشتي با ظرفيت 3.8 ميليون تن رسيده است و به اين ترتيب ظرفيت ناوگان كشتيراني طي سال‌هاي پس از انقلاب 7 برابر شده است.

مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه ايران از لحاظ ناوگان كشتيراني رتبه اول را در منطقه داراست، تصريح كرد: سالانه 27 فروند از كشتي‌هاي موجود براي تعمير به خارج از كشور منتقل مي شوند كه بايد در جهت تعمير كشتي‌ها در داخل تسهيلات لازم از حساب ذخيره ارزي به شركت‌هاي مربوطه پرداخت شود.

وي خاطرنشان كرد: ظرفيت ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به 5.5 ميليون تن برسد كه براي تحقق آن هم 557 ميليون دلار اعتبار نياز داريم.

داجمر گفت: تاكنون سفارش ساخت پنج فروند كشتي كانتينربر به ايزوايكو، يك فروند كشتي مسافربري به شركت كشتي‌سازي، اروندان و 10 فروند كشتي فله‌بر پاناماكس به يك شركت خارجي و چهار فروند كشتي به روسيه را داده‌ايم كه اجراي اين طرح‌ها در حال انجام است.

وي افزود: ميانگين عمر كشتي‌هاي كانتينربر ايران 24 سال است و اين درحالي است كه اين رقم هم اكنون در جهان 10.3 سال است .