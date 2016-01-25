به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام آمادگی مالزی به منظور افزایش واردات نفت خام از ایران، حجم فروش طلای سیاه کشور به دو پالایشگاه تایوانی هم در سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش روبرو خواهد شد.

بر این اساس با لغو تحریم‌ها، حجم صادرات نفت خام ایران از سه هزار و ۶۰۰ بشکه فعلی به بیش از ۶۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد.

در همین حال، سخنگویان دو شرکت سی. پی. سی و فورموسا پتروکمیکال اعلام کردند: این دو شرکت، واردات نفت خام خود را از شرکت ملی نفت ایران به سطح قراردادی پیش از تحریم ها باز می‌گردانند.

به گزارش رویترز، «ری چونگ چانگ» سخنگوی شرکت سی. پی. سی با اعلام اینکه تا آغاز ماه آوریل سال جاری میلادی، دو میلیون بشکه نفت از ایران می خریم، گفت: این نخستین محموله وارداتی نفت خام از ایران در سال جاری میلادی خواهد بود.

«کی وای لین» سخنگوی شرکت فورموسا پتروکمیکال هم تاکید کرد: فورموسا منتظر چراغ سبز مسئولان دولت تایوان بوده، اما انتظار ندارد که محدودیتی برای واردات نفت خام از ایران شاهد باشد.

به گفته این مقام تایوانی در آستانه رفع تحریم‌ها، در ماه‌های پایانی سال گذشته (میلادی) ما با شرکت ملی نفت ایران درباره حجم واردات به توافق رسیده ایم؛ این ادامه همان ارقام قراردادی است.

به گزارش مهر، در سال ٢٠١٠ میلادی و پیش از آغاز تحریم‌ها، تایوان روزانه ٦٠ هزار بشکه نفت از ایران وارد می کرد اما در سال ٢٠١٤ میلادی، این رقم به سه هزار و ٦٠٠ بشکه کاهش یافت.

رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیرا دستور افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تولید و صادرات نفت خام ایران در مرحله اول دوران پسا تحریم را صادر کرده است.