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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۴۶

بازیکن ازبکستانی جانشین تیموریان می‌شود

بازیکن ازبکستانی جانشین تیموریان می‌شود

یک بازیکن ازبکستانی در تیم ام صلال قطر جانشین آندرانیک تیموریان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان به خاطر اختلافاتی که با سرمربی ترکیه‌ای تیم ام صلال قطر داشت، در تعطیلات زمستانی این تیم را ترک کرد و به تیم سایپا پیوست.

باشگاه ام صلال هم یک بازیکن ازبکستانی را برای جانشینی تیموریان مدنظر قرار داده است. سایت الکاس قطر در اینباره به نقل از منابع آگاه نوشت: عصر امروز دوشنبه یک بازیکن ازبکستانی برای حضور در تیم ام صلال وارد دوحه خواهد شد. بولنت سرمربی ام صلال بازی‌های این بازیکن را تماشا کرده و با حضور وی به جای تیموریان موافقت کرده است. این بازیکن بعد از انجام تست پزشکی قراردادش را امضا خواهد کرد.

کد مطلب 3033635

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