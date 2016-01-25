به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان به خاطر اختلافاتی که با سرمربی ترکیه‌ای تیم ام صلال قطر داشت، در تعطیلات زمستانی این تیم را ترک کرد و به تیم سایپا پیوست.

باشگاه ام صلال هم یک بازیکن ازبکستانی را برای جانشینی تیموریان مدنظر قرار داده است. سایت الکاس قطر در اینباره به نقل از منابع آگاه نوشت: عصر امروز دوشنبه یک بازیکن ازبکستانی برای حضور در تیم ام صلال وارد دوحه خواهد شد. بولنت سرمربی ام صلال بازی‌های این بازیکن را تماشا کرده و با حضور وی به جای تیموریان موافقت کرده است. این بازیکن بعد از انجام تست پزشکی قراردادش را امضا خواهد کرد.