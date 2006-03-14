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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۰

همايش "اخلاق و افريقا" برگزار مي شود

همايش "اخلاق و افريقا" 8 تا 10 خردادماه سال آينده در كيپ تاون پايتخت افريقاي جنوبي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"،به نقل از پايگاه اينترنتي مركز پژوهشهاي اخلاق بلومندفلد كه برگزار كننده اين همايش است اين همايش مجالي فراهم مي كند تا پژوهشگران جنبه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، سياسي و تاريخ افريقا را با محويت اخلاق به برررسي نشينند.

به نظر برگزار كننده اين همايش افريقا قاره اي بس مهم است كه تاكنون كمتر مورد توجه بوده ولي اين قاره يكي از مهمترين محورهاي تحولات مختلف در قرن بيست و يكم است و به همين جهت بايد نگاهي ويژه بدان بخصوص با محور بحثهاي فرهنگي افكند. اين همايش اين پيش فرض را در دل خود نهفته دارد.

 

کد مطلب 303364

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