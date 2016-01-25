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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۶

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه:

اجازه نمی دهیم امامزادگان جولانگاه فعالیتهای سیاسی شود

اجازه نمی دهیم امامزادگان جولانگاه فعالیتهای سیاسی شود

قزوین- قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: با بیطرفی کامل در انتخابات اجازه نخواهیم داد امامزاده ها و بقاع متبرکه به جولانگاه سیاسی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد عصر دوشنبه در جلسه پالایش برنامه محور عملکرد ۱۰ ماهه اوقاف قزوین که در محل این اداره برگزار شد اظهارداشت: مهمترین وظیفه ما عمل به نیت واقفان است و همه تلاش خود را بکار می گیریم این اصل بخوبی رعایت و عملی شود.

وی افزود:برای ایجاد اعتماد لازم بین واقفان و اداره لازم است نیت واقفان بدقت اجرا شود زیرا از نظر شرعی نیز وظیفه نداریم موقوفه و یا درآمدهای ناشی از آن را در محلی غیر از آنچه نیت وقف کرده بکار برده و هزینه کنیم.

در انتخابات بیطرف کامل هستیم

عابد بیان کرد: در آستانه انتخابات مهمی هستیم و باید بستر مشارکت حداکثری را فراهم کنیم لذا از هیچ فردی و جناحی طرفداری نخواهیم کرد و با بی طرفی کامل اجازه نخواهیم داد امامزاده ها و بقاع متبرکه جولانگاه فعالیت های سیاسی قرار گیرد و این امکانات مردمی را در اختیار هیچ داوطلبی قرار نخواهیم داد.

وی به ایام دهه فجر هم اشاره کرد و گفت:درایام دهه فجر برای ایجادنشاط معنوی دربقاع متبرکه و تدارک برنامه هایی ویژه این ایام اقدام خواهیم کرد.

عابد یادآورشد: در ماههای پایانی سال امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران به اهداف پیش بینی شده دست یابیم و در سال آینده هم با برنامه ریزی مدون برای تکمیل طرح ها و نتیجه بخش شدن کارها با عزم جدی گام برداریم.

قائم مقام رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور که امروز از نمایشگاه عطر حضور ویژه بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز هم دیدن کرده بود در خصوص این رویداد هم گفت: نمایشگاه بسیار خوبی برپا شده و حضور گروههای مختلف مردم بویژه دانش آموزان در آن بسیار قابل توجه بود که می تواند در ایجاد انگیزه برای گرایش به نماز موثر باشد.  

عابد اظهارداشت: غرفه های اداره کل اوقاف و امور خیریه هم بسیار جذاب بود و برنامه های جنبی نیز مناسب بود که جای قدردانی دارد.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در سفر یک روزه به استان با ایت الله باریک بین، امام جمعه سابق، آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و فریدون همتی استاندار قزوین هم دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 3033640

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