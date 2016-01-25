اهالی فرهنگ و ادب سر مزار پدر مهربان ادبیات انقلاب رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، جمعی از اهالی ادبیات و نویسندگان متعهد كشور در آستانه برگزاری آیین اختتامیه هشتمین جشنواره سراسری داستان انقلاب بر سر مزار زندهیاد امیرحسین فردی حضور پیدا كردند و برای شادی روح آن پدر مهربان داستان انقلاب فاتحه خواندند.
نویسندگان، شاعران و پژوهشگرانی همچون علیرضا قزوه شاعر و مدیر مركز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، مصطفی جمشیدی نویسنده و دبیر علمی هشتمین جشنواره داستان انقلاب، ساسان ناطق نویسنده و مدیر كارگاه قصه و رمان حوزه هنری، ناصر ضرابیزاده دبیر دفتر ادبیات بیداری اسلامی، كمال شفیعی شاعر، مهدی مظفریساوجی، محمد زرویی نصرآباد معاون اجرایی مركز محافل و جشنوارههای حوزه هنری و جمعی دیگر از نویسندگان و شركتكنندگان در هشتمین جشنواره سراسری داستان انقلاب صبح امروز دوشنبه ۵ بهمن ماه به بهشت زهرا و قطعه هنرمندان رفتند تا یاد و خاطره درگذشتگان ادبیات و هنر متعهد كشور همچون امیرحسین فردی، شهید سید مرتضی آوینی، سید حسن حسینی و ... را زنده نگه دارند.
این حضور نویسندگان متعهد كشور همزمان با مراسم خاكسپاری یدالله نجفی از صدابرداران سینمای ایران بود. مقبره این صدابردار كشورمان در كنار سنگ قبر امیرحسین فردی قرار دارد و اهالی ادبیات حاضر بر سر مزار مرحوم فردی، برای آمرزش روح این هنرمند سینمای كشور نیز دعا كردند.
نویسندگان و شاعران با ورود به قطعه هنرمندان بر سر مزار یاران قدیم و سرشناسان ادبیات كشور میرفتند و یكدیگر را از جایگاه ابدی شخصیتهای ماندگار ادبیات انقلاب اسلامی مطلع میكردند. آنها خاطراتشان از این چهرههای درخشان ادب فارسی را مرور میكردند و گاهی شعری به یاد مانده از آنها را زمزمه می كردند.
هشتمین دوره جشنواره سراسری داستان انقلاب دوشنبه ۵ بهمن ماه با حضور محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، مصطفی جمشیدی دبیر علمی و داوران این دوره از جشنواره، جمعی از نویسندگان و اهالی ادبیات كشور و همچنین شركتكنندگان در جشنواره ساعت ۱۷:۳۰ در تالار سوره حوزه هنری برگزار میشود.
حسین فتاحی، محسن پرویز و منیژه آرمین به عنوان داوران بخش بزرگسال و یوسف قوجق، نرگس آبیار و اصغر عزتی پاك به عنوان داوران بخش نوجوان هشتمین جشنواره داستان انقلاب در اختتامیه این جشنواره حضور خواهند داشت.
۲۶ اثر در بخشهای رمان و داستان كوتاه نوجوان و ۳۰ اثر در بخش بزرگسال این دوره از جشنواره داستان انقلاب به مرحله نهایی داوری راه پیدا كردند و در روز اختتامیه نفرات برتر معرفی میشوند.
علاقهمندان برای حضور در این مراسم میتوانند در زمان یاد شده به تالار سوره حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه كنند.
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