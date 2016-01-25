نرخ تورم تولیدات معدنی کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن فصل پائیز سال ۱۳۹۴ اعلام کرد: این شاخص با ۲.۶ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۹۹.۴ درسید. شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده کل بخش معدن) ۱۳.۵ درصد کاهش نشان داده است.

درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل پائیز سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید کننده کل بخش معدن) ۶.۹ درصد می باشد. کاهش ۲.۶ درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی ناشی از کاهش قیمت بخش استخراج کانه های فلزی است.

شاخص قیمت در بخش استخراج کانه های فلزی با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۹۶.۷رسید. این کاهش بیشتر تحت تاثیر کاهش ۲۲.۱ درصدی فعالیت استخراج سنگ مس به وجود آمده است. شاخص قیمت در فصل پائیز ۱۳۹۴ در فعالیت استخراج سنگ مس به رقم ۰/۶۷ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ۲۲.۱ درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره مس است.

در فعالیت استخراج سنگ های آهنی، شاخص قیمت در فصل پائیز ۱۳۹۴ به رقم ۲۷۱.۶ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۹/۰ درصد کاهش نشان داده است. کاهش مذکور به طور عمده ناشی از کاهش قیمت ماده معدنی کنسانتره آهن ناشی می شود. در فصل پائیز سال ۱۳۹۴، شاخص قیمت در فعالیت های استخراج بوکسیت، استخراج بالاست، استخراج بر، استخراج فسفات و گوگرد، استخراج صدف دریایی و استخراج میکا بدون تغییر ماند است.