لایحه بودجه ۲۹ هزار میلیارد ریالی به شورای شهر شیراز ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر، لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری شیراز، ۲۸ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریالی در قالب کدهای هفتگانه به شورای اسلامی این شهر تقدیم شد.

بودجه پیشنهادی شهرداری شیراز در قالب هفت کد شامل درآمدهای ناشی از عوارض عمومی به میزان، ۳۳.۳۵ درصد، درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی حدود ۳ درصد، درآمد ناشی از بهای خدمات و درآمد موسسات انتفاعی به میزان حدود ۱.۸۹ درصد، درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری به میزان حدود ۳.۱۳ درصد، کمک های اعمالی دولت و سازمان های دولتی به میزان ۰.۳۵ درصد و درآمد حاصل از اعانات و هدایا و دارایی ها به میزان ۱۷.۲۷ درصد و سایر منابع به میزان ۴۱.۶ درصد پیش بینی شده است.

از کل این بودجه، ۱۷.۷۸ درصد صرف هزینه های جاری و ۸۲.۲۲ درصد صرف فعالیت های عمرانی خواهد شد.

هزینه های عمرانی در قالب ۹ کد برنامه ریزی توسعه شهری، هدایت و دفع آب های سطحی، بهبود عبور و مرور، ایجاد تاسیسات حفاظتی، بهبود محیط شهری، اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی، ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری، ایجاد تاسیسات درآمدزا و هزینه های پیش بینی نشده، در دستور کار قرار گرفته است.

در لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری، بیشترین درصد بودجه عمرانی در کد مربوط به بهبود عبور و مرور و کمترین آن در کد مربوط به برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی دیده شده است.

همچنین، طرح جامع مسکن، بسته خروج از رکود دولت، لایجه بودجه سال ۹۵، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی و بخشنامه بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مد نظر قرار گرفته است.

شهرداری شیراز رویکرد لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۵ را بهبود شاخص های مدیریت شهری در سه مولفه توسعه حفاظت و محرومیت زدایی، اعلام کرده است.