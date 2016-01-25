کیفیت دیدار با ذوب آهن بالا بود/فوتبال نیاز به چنین گردهمایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در پایان دیدار این تیم برابر ذوب آهن که با برتری نارنجی پوشان در ضربات پنالتی همراه شد، خاطرنشان کرد: بازی دوم ما در این تورنمنت به مراتب بهتر از دیدار اول بود. اگرچه این بازی حساسیتی نداشت ولی از کیفیت بالایی برخوردار بود. این دیدارها به نظرم در آینده برای ما بسیار مفید واقع خواهد شد.

وی درباره اینکه برگزاری چنین مسابقاتی تا چه اندازه در بهبود فضای ورزشگاه‌ها تاثیرگذار است، گفت: برای اینکه فضای استادیوم‌ها بهتر شود نیاز به چنین گردهمایی هایی داریم. این مسابقات واقعا خوب بود و برنامه‌های جانبی آن هم ارزشی و خوب بود.

جلالی در خصوص انتشار گزارش فساد در فوتبال افزود: من شب گذشته به صورت کامل این گزارش را خواندم. ما باید کمی فکر کنیم. فوتبال ایتالیا همه می دانستند که به صورت مافیایی اداره می شود اما کسی شهامت مقابله نداشت. ما پس از چند بازی شاهد بودیم که تیم های بزرگ و ریشه داری به لیگ یک سقوط کردند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان در خصوص بازگشت به مسابقات لیگ برتر خاطرنشان کرد: این دو مسابقه برای ما خوب و مفید بود و فکر می کنم که با تمرکز کردن روی این موضوع بتوانیم بهره برداری لازم را از لیگ داشته باشیم.