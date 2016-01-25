هدفمان برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم های لیگ برتری بود

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از کسب عنوان چهارمی تیمش در تورنمنت جام شهدا گفت: هدف اصلی ما از شرکت در این مسابقات برگزاری دو دیدار تدارکاتی بود. با توجه به تعطیلاتی که وجود داشت به این دو دیدار نیاز داشتیم. خوشحالم هستم که مصدوم نداشتیم در این دو بازی.

گل محمدی خاطرنشان کرد: تیم ما برای هماهنگی بیشتر به حضور در این تورنمنت نیاز داشت. خوشحال هستیم که در این جام که با عنوان شهدا بود شرکت کردیم. برای ما ارزشمند بود که بتوانیم در این جام شرکت کنیم. همه ما مدیون شهدا هستیم چرا که آنها با فدا کردن جانشان باعث شدند ما با آرامش و در امنیت کامل زندگی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: طبیعتا برگزاری این بازیها می تواند به فرهنگ سازی در فوتبال و بالا رفتن سطح فرهنگی ورزش کمک کند. بنده از مسئولان برگزاری این مسابقات تشکر می کنم.