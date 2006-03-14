سازمان تامين اجتماعي 200 ميليارد ريال تجهيزات پزشكي خريد مي كند

مهندس داود مددي در حاشيه بازديد از مراحل بازسازي و نوسازي بيمارستان وليعصر قائمشهر ، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در ساري گفت: 200 ميليارد ريال صرف بازسازي و مقاوم‌سازي مراكز درماني و200 ميليارد ريال نيز براي خريد تجهيزات پزشكي در مراكز درماني تامين اجتماعي هزينه خواهد شد.

وي هزينه سازمان تامين اجتماعي در سال آينده را 14 هزار و 360 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين سازمان در سال آينده در بخش درمان مستقيم 5 هزار ميليارد ريال و در بخش درمان غيرمستقيم 8 هزار ميليارد ريال هزينه مي كند.

به گفته مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ، سال آينده 100 تخت آي سي يو و سي سي يو به تختهاي بيمارستاني سازمان تامين اجتماعي افزوده مي ‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در سال آينده يك مركز سوختگي در كشور ساخته خواهد شد.

مددي ، مقاوم‌سازي 4 بيمارستان قديمي و راه اندازي 4 مركز جراحي را از برنامه‌ هاي اين سازمان در سال آتي برشمرد و تصريح كرد: در زمان حاضر 270 درمانگاه ، 77 بيمارستان ملكي و بيش از 45 هزار مركز خصوصي طرف قرارداد ، به 5/27 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي خدمات ارايه مي دهند.

وي با اشاره به بازسازي و نوسازي 19 هزارمترمربع فضاي بيمارستان وليعصر قائمشهر گفت: تاكنون 100 ميليارد ريال براي آن هزينه شده و تا 15 ماه آينده نيز به بهره برداري خواهد رسيد.