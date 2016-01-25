ميزان افزایش دانشجویان ایران پنج برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نياسر ظهر امروز در گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه شش کشور در یزد اظهار داشت: ایران با پنج برابر میانیگن رشد جهانی افزایش دانشجو روبرو است و در حال حاضر جمعیت دانشجویی کشور ۲۵ برابر رشد داشته است.

وی ادامه داد: هدف ما تنها رشد کمی نبوده و نیست و باید به رشد کیفی آموزش نیز توجه داشته باشیم که خوشبختانه اقدامات موثری نیز در این زمینه شده است.

این مسئول با اشاره به تدوین و اجرای سند آمایش آموزش عالی در وزارت علوم گفت: پس از تدوین این سند در شش ماهه نخست سال جاری، برای بررسی بیشتر و تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و اکنون منتظر تصویب سند آمایش آموزش عالی هستیم تا اجرای کار صورت گیرد.

رفع چالش‌های موجود در آموزش عالی

وی ادامه داد: در سند آمایش آموزش عالی اهداف و چشم‌اندازهای خوبی برای وزارت علوم دیده شده و محورهایی مورد توجه قرار گرفته که به رفع چالش‌های موجود آموزش عالی توجه ویژه دارد.

شریعتی در بخشی از سخنان خود از سطح بندی دانشگاه های دولتی کشور تا پایان امسال خبر داد و اظهار داشت: انتظار می‌رود با تصویب سند آمایش آموزش عالی، دانشگاه‌ها ماموریت‌گرا شوند و هر کدام از دانشگاه‌های ما در سطح رتبه‌بندی خودشان قرار بگیرند.

وی گفت: در برنامه ششم توسعه نیز پیشنهاد شده مراکز آموزش عالی کشور بر اساس عرصه جغرافیایی فعالیت، به چهار سطح فراملی، ملی، منطقه ای و محلی سطح بندی شوند.

میزان پذیرش دانشجو و اساتید خارجی در دانشگاه‌های فرا ملی افزایش می‌یابد

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در صورت تصویب این طرح در برنامه ششم توسعه دانشگاه های فراملی امکان افزایش پذیرش و جذب دانشجویان و اساتید خارجی و گسترش تعاملات بین المللی بیشتری را در مقایسه با دانشگاه‌های سایر سطوح خواهند داشت.

وی با تاکید بر توجه به کیفیت مراکز دانشگاهی به عنوان یک اولویت در سند آمایش عنوان کرد: بر اساس این سند، توجه به کیفیت دانشگاه‌ها شامل ساماندهی تمامی مراکز آموزشی دانشگاهی که فاقد استاندارد هستند می شود.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه از بین ۱۴۰ مرکز آموزش عالی دولتی در کشور، در بسیاری از مراکز حتی تا ۵۰ درصد از استانداردهای مورد نظر فاصله داریم که برای حذف این فاصله لازم است تا ساماندهی و ارتقای این مراکز را در چارچوپ سیاست های آموزش عالی دنبال کنیم.

رابطه اشتغال و تحصيل در سند آمايش آموزش عالي اصلاح مي‌شود

وی یکپارچه سازی نظام پذیرش دانشجو، رابطه اشتغال و تحصیل، توجه به بخش خصوصی، ماموریت گرایی و تفویض اختیارات را از دیگر اهداف طرح آمایش آموزش عالی برشمرد و تصریح کرد: هریک از زیرنظام های دانشگاهی ما شیوه ها و دلایلی را برای جذب دانشجو دارند که این روش در طرح آمایش اصلاح شده و همه به صورت یکسان پذیرش دانشجو خواهند داشت.

شریعتی با اشاره به اصلاح رابطه اشتغال و تحصیل در این سند گفت: نظام ارائه خدمات آموزشی باید بر اساس نیازهای بازار کار، رابطه هماهنگ و معناداری را ایجاد کند تا بر اساس آن بتوان تناسبی بین فارغ ‌التحصیلان و بازار کار ایجاد کرد.

به گزارش مهر، گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه‌های منطقه شش کشور به مدت یکروز در یزد برگزار شد.