حماسه شش بهمن آمل اتحاد و همدلی مردم را نمایان می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری پوستر هزار سنگر، حمله مسلحانه به آمل را ازجمله اقدامات ناجوانمردانه دشمنان علیه کشور یادکرد و گفت: از ۱۸ آبان ۱۳۶۰ منافقان شروع به عملیات نظامی کردند و به این نتیجه رسیدند که اگر نیروها وارد شهر آمل شوند، مردم نیز به آنان ملحق خواهند شد و مقاومت مردم و سپاهیان سبب شد که کودتای جنگل کمتر از ۲۴ ساعت شکست خورد و آمل به شهر هزار سنگر تبدیل‌شده است.

وی به جایگاه و منزلت هنر اشاره کرد و گفت: یکی از عوالم درون انسان، عالم خیال است و هنر آن چیزی که هست، نیست و این هنر از جان و باطن انسان سرچشمه می‌گیرد و هنر، زبان جان انسان است و هرچه از آلودگی‌ها و پیرایه هاف پاک‌تر و بی‌آلایش‌تر باشد، دل‌نشین‌تر است.

وی اظهار داشت: هرچه ارتباط انسان با عالم غیب و خدا بیشتر باشد، هنرش پذیرش بهتری دارد و دل‌نشین‌تر خواهد بود و هرچه هنر، زلال‌تر باشد مقبول‌تر خواهد بود و یکی از مؤلفه‌های اصلی هنر این است که باید به خدا وصل باشد.

یونسی با اشاره به ویژگی انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی از شرق طلوع کرد و تلالو آن از ایران همه دنیا را فراگرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران یادآور شد: بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کودتاهای هولناک علیه کشور شکل گرفت و بسیاری از شخص‌های برجسته ملی را شهید و مجروح کردند.

وی بابیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروهک‌های متعدد علیه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت گفت: همچنین در جنگ تحمیلی ۴۲ کشور در کنار صدا علیه کشورمان می‌جنگیدند.وی با اشاره به اینکه در تاریخ هیچ انقلابی، دنیا به خود ندید که انقلابی پس از ۳۸ سال برمدار آرمان‌هایش باقی ماند و اسیر فروپاشی نشود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، تحمیل جنگ، تحریم اقتصادی و انواع فشارها را تلاشی از سوی دشمنان برای سرنگونی انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بااین‌حال ایران جزو شش کشور بزرگ جهان ازنظر مشارکت مردمی درصحنه‌های مختلف است.

وی با اشاره به اینکه داعش چهره ظاله از اسلام دارد اما باطنش از کفر بدتر است گفت: بعد از جنگ جهانی دوم تاریخ به خود ندیده است که همه کشورهای جهان به‌پای میز مذاکره با یک کشور مظلوم بنشینند.

یونسی با عنوان اینکه عربستان چهره کریهی از اسلام در جهان ارائه کرده است گفت: این درحالی است که ایران پرچمدار ملت مظلوم و مسلمان جهان است و باید قدر مردم و همه طبقات اجتماعی را دانست.

وی با بیان اینکه انتخابات تجلی بارز حاکمیت مردم است اظهار امیدواری کرد تا مردم در هفتم اسفندماه سال جاری حضور پرشوری در پای صندوق های رای داشته باشند.