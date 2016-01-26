جشنواره فیلم کوتاه شیراز پوست انداخت/ افزایش مخاطبان و آثار

دبیر نخستین جشنواره فیلم کوتاه استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جشنواره که در سال جاری به عنوان نخستین جشنواره فیلم کوتاه فارس دچار تحول ساختاری شده است، در خصوص این رویداد سینمایی گفت: جشنواره فیلم کوتاه شیراز فرصتی برای ظهور فیلمسازان آینده دار استان است.

علی سینا آزری با بیان اینکه جوان گرایی و شتاب به سوی ساخت فیلم های تجربی از ویژگی های دوره نوین این جشنواره در قالب رویدادی استانی است، عنوان کرد: در ۴ روز رقابتی که میان فیلمسازان سینمای کوتاه رقم خورده ۴۱ اثر داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن به روی پرده رفته و در نهایت هر یک از بخش های این جشنواره یک برگزیده خواهد داشت.

اهدا تندیس نخستین جشنواره فیلم کوتاه فارس به آثار برتر/ افزایش چند برابری مخاطب و فیلمها

وی با اعلام اینکه در پی فراخوان هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز، ۱۱۷ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید، ادامه داد: در پایان نخستین جشنواره فیلم کوتاه فارس افزون بر جوایز یادشده که همراه با اهدا تندیس جشنواره است در هریک از بخش ها نیز از آثاری که به عنوان جایزه دوم برگزیده شده اند تقدیر می شود.

دبیر هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز آثار راه یافته به بخش مسابقه را برشمرد و افزود: در بخش داستانی ۱۸ فیلم، در بخش مستند ۱۴ فیلم، در بخش تجربی ۶ فیلم و در بخش انیمیشن ۳ فیلم به داوری گذاشته می شود.

آزری از محسن مقدم، علی خائف و رامین شه منش به عنوان هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه شیراز در دوره هفتم نام برد و ادامه داد: آرش رصافی، نادعلی شجاعی و دکتر یوسف آفرینی هیئت داوران این جشنواره را تشکیل می دهند. این درحالیست که چهارشنبه ۷ بهمن از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه نشست هیئت داوران هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز با فیلمسازان استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه افزون بر سه نوبت نمایش فیلم در روز گشایش جشنواره در ادامه روزانه دو نوبت اکران انجام می گیرد، گفت: برای نخستین بار پس از راه اندازی سینما فرهنگ شیراز در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس جشنواره فیلم کوتاه شیراز با افزایش چند برابری مخاطب و آثار ارسالی روبه رو شده است.

نخستین جشنواره فیلم کوتاه فارس و هفتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز که از عصر دوشنبه در سینما فرهنگ شیراز آغاز شد، پنجشنبه ۸ بهمن از ساعت ۱۷ با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.