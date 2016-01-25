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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۲۵

«داود اوغلو» به عربستان سفر می‌کند

«داود اوغلو» به عربستان سفر می‌کند

نخست وزیر ترکیه برای گفتگو درباره بحران سوریه دیداری ۳ روزه از عربستان سعودی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه اواخر این هفته دیداری رسمی از عربستان سعودی خواهد داشت.

در این سفر که ۳ روز به طول خواهد انجامید دو طرف درباره موضوعات متعدد از جمله بحران در سوریه به تبادل نظر خواهند پرداخت.

وی در این دیدار از ریاض، جده و مکه دیدار خواهد داشت و با مقامات سعودی درباره روابط دو جانبه و مسایل منطقه نیز گفتگو خواهد کرد.

قرار بود مذاکرات صلح سوریه امروز در ژنو برگزار شود که اختلافات بر سر اینکه چه گروه هایی در مذاکرات شرکت کنند آن را به تعویق انداخت. در پی این اختلافات جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد تا ظرف ۴۸ ساعت مواضع طرف ها شفاف شود.

کد مطلب 3033674
پیمان یزدانی

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