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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۲

دبیر جشنواره پوستر هزار سنگر:

۲۰۲ اثر به جشنواره ملی پوستر هزار سنگر ارسال شد

۲۰۲ اثر به جشنواره ملی پوستر هزار سنگر ارسال شد

ساری - دبیر جشنواره سراسری پوستر هزار سنگر از ارسال ۲۰۲ اثر پوستر از ۱۸۳ هنرمند ۲۳ استان کشور به این جشنواره ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک‌بین عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری پوستر هزار سنگر در ساری افزود: این جشنواره به مناسبت گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد حماسه ششم بهمن آمل با موضوعات آمل شهر هزار سنگر، نقش بسیج مردمی در شکل‌گیری حماسه شش بهمن، مازندران سرزمین علویان، ایران ۱۴۰۴، هزار سنگر عشق و امید، پیوند امام امت و دفع توطئه دشمنان برگزار شد.

وی اظهار داشت: از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره ۵۲ اثر از ۳۲ هنرمند به بخش نهایی جشنواره راه یافت و پس از داوری آثار و جمع امتیازات، شش اثر از شش هنرمند شرکت کننده موفق به احراز شش مقام برتر جشنواره شده است.

هیئت‌داوران جشنواره پوستر هزار سنگر، مریم نصرالله نژاد از مازندران، بهمن جلالی از مازندران، محمدتقی پور از تهران، امیرحسین مرادیان از استان مرکزی، جلال صابری از مشهد و محمدرضا غفاری از مازندران را به‌عنوان نفرات اول تا ششم این جشنواره برگزیدند.

کد مطلب 3033677

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