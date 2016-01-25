به گزارش خبرنگار مهر، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه انتخاب شدند.

بر این اساس غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران به ریاست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه انتخاب شد. محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان نیز به عنوان نایب رئیس اول و ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. محمدمهدی مفتح نماینده مردم توسرکان نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شد.

اعضای کمیسیون تلفیق برنامه همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی را به عنوان دبیر اول کمیسیون تلفیق برنامه و غلامرضا نوری قزلجه را با عنوان دبیر دوم کمیسیون انتخاب کردند.

به گزارش مهر، امروز هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ نیز انتخاب شدند و الیاس نادران نماینده مردم تهران به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه انتخاب شد.