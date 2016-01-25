کاهش محسوس دمای هوای کرمانشاه تا آخر هفته/ وقوع یخبندان دراستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی استان کرمانشاه، براساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، سامانه ناپایدار حاکم در منطقه، همچنان تا روز پنجشنبه جو استان را تحت تاثیر خود خواهد داشت.

هرچند به شکلی قابل توجه از رطوبت این سامانه کاسته شده و بارش های باقیمانده آن به شدت سه روز اخیر نخواهد بود اما با نزدیک شدن جبهه سرد سامانه مذکور، که منجر به کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان در سطح استان می‌شود شرایط برای بارش برف در بيشتر نقاط فراهم می‌شود.

بارش برف که طی امروز و به ویژه فردا و عمدتا در نواحی شمالی استان و اورامانات نمود خواهد داشت، به خصوص در جاده های کوهستانی و گردنه‌های برفگیر، سبب کاهش دید، لغزندگی، احتمالا کولاک و اختلال در تردد وسائط نقلیه می شود.

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارش ها غالبا در نیمه شرقی استان متمرکز و بیشتر به شکل رگبار خفیف و پراکنده برف مشاهده خواهد شد ولازم به ذکر است برودت هوا در دو روز پایانی هفته شدید خواهد بود به طوری که پیش بینی می‌شود کمینه دمای هوا در این دو روز، در نقاط معتدل و سردسیر استان حتی به ۱۵ درجه سانتیگراد زیر صفر، به ثبت برسد.

جهت جلوگیری از مشکلات و مخاطرات احتمالی، تمهيدات لازم جهت استفاده بهينه و مديريت حامل‌های انرژی، خودداري از ترددهای غیر ضرور در سطح استان و مسافرت‌های برون استانی به ویژه مناطق شمالی كشور و استان های همجوار، آمادگي ادارات ذی ربط، جهت هماهنگي در تعطيلي احتمالي مدارس، مراكز آموزشي و ادارات در صورت لزوم مورد توجه قرار گیرد.