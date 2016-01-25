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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۲۵

سازمان لیگ اعلام کرد:

هیچ تخفیفی بابت سال جاری به شرکت پیمانکار داده نشده است

هیچ تخفیفی بابت سال جاری به شرکت پیمانکار داده نشده است

سازمان لیگ فوتبال ایران تاکید کرد هیچ تخفیفی به شرکت پیمانکار بابت رقابتهای این فصل داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان لیگ با توجه به خبر منتشر شده در برخی از رسانه ها در خصوص تخفیف داده شده به پیمانکار تبلیغات محیطی مطالبی را اعلام کرد:

هیچ گونه تخفیفی بابت سال جاری به شرکت پیمانکار داده نشده و شرکت مذکور مکلف است تمامی مفاد قرارداد را به نحو احسن انجام دهد.

همچنین روابط عمومی سازمان لیگ در خصوص اعلام نظر اسپانسر باشگاه استقلال مبنی بر تخفیف سازمان لیگ به اسپانسر تبلیغات محیطی، این موضوع صحت نداشته و این موضوع ناشی از عدم اطلاعات دقیق است و به هیچ وجه موضوع تخفیف به شرکت تبلیغاتی دور زمین واقعیت ندارد.

 

کد مطلب 3033689

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