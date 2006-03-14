دستاوردهاي درخشان امروز بدون خون فشاني شهدا حاصل نمي شد / مسئولان در قبال حادثه دانشگاه شريف عكس العمل مناسب نشان دهند

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: بلافاصله پس از انتشار اخبار اين وقايع تاسف بار سوالي كه به ذهن هر انسان آزادانديش خطور مي كند آن است كه چگونه عده اي به خود جرات مي دهند در روزي كه محيط مقدس دانشگاه به وجود پيكر سه شهيد گمنام نبرد افتخارآفرين مردم مسلمان ايران مزين شده و آثار نوراني مفهوم شهادت در آن جلوه گر است، با رفتاري نابخردانه، رياست اين دانشگاه را مورد ضرب و شتم قرار دهند و عرصه پرفروغ علم و دانش را به خيال خامشان ناامن جلوه دهند.

آيا اينان تاكنون از خود پرسيده اند كه امنيت امروز ما حاصل كدامين جانفشاني ها و پايمردي ها است؟ مگر جز اين مي توان تصور ديگري داشت كه پيكرهاي پاك و مطهر شهيدان سرفراز سال هاي دفاع مقدس به مثابه كلمات سند سربلندي ملت ايران بر تارك حماسه هاي اين مرز و بوم براي هميشه خواهد درخشيد.

اين بيانيه تاكيد مي كند: با تاسف هنوز گروهي چنين مي انگارند كه دستاوردهاي درخشان امروز بدون ايثارگري هاي ديروز و خون فشاني هاي شهيدان بزرگوار بدست آمده است.

اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه شهيد بهشتي به نمايندگي از سوي استادان، دانشجويان و كارمندان اين دانشگاه ضمن اداي احترام به ارواح و پيكرهاي مطهر شهيدان بزرگوار سال هاي دفاع مقدس، انزجار خود را از عمل توهين آميز و حرمت شكنانه ضرب و جرح رياست دانشگاه صنعتي شريف اعلام مي كنند و از مسئولان ذيربط نيز مصرانه مي خواهند در قبال اين اعمال زشت عكس العمل مناسب نشان دهند.