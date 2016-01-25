برف و سرما اردبیل را فرا گرفت/تداوم بارش‌، کاهش دما و یخبندان

به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف زمستان های سال های قبل که بیشترین بارش ها و زمستان واقعی اردبیل در دی ماه چهره خود را نشان می داد، از اول فصل زمستان امسال شهروندان این استان هوای معتدل و بدون بارش را سپری کردند.

این شرایط اما از دیروز دستخوش تغییر شد و ابتدا بارش باران و سپس امروز بارش برف استان را فرا گرفت تا شهروندان این استان فراموش نکنند که در فصل زمستان به سر می برند. ضمن اینکه بارش های دو روز اخیر بسیاری از کشاورزان و شهروندان اردبیلی را خوشحال کرد.

بارش برف در اردبیل از بعد از ظهر امروز آغاز شد، بارش مقطعی برف سرانجام در ساعات عصر شدت گرفت و در کمتر از نیم ساعت تمام مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی استان را سفیدپوش کرد.

در مرکز استان بارش برف به بیش از پنج سانتی متر رسید و موجب لغزندگی معابر و بروز تعدادی تصادفات درون شهری شد. همچنین بارش ها تردد در محورهای ارتباطی را به دلیل کاهش دید به شدت کند کرد.

همچنین بارش برف در شهرهای شمالی استان که آب و هوای معتدل تری نسبت به مناطق مرکزی و جنوبی دارند، گزارش می شود، بیشترین بارش ها امروز در پارس آباد در مرز جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان بوده است.

از بعد از ظهر امروز شهروندان شهرهای گرمی، سرعین، نیر، نمین، کوثر، خلخال و... نیز بارش برف و باران را شاهد بوده اند، در این شرایط بارش برف در مناطق کوهستانی بیشتر بوده و در برخی نقاط عبور و مرور را سخت کرده است.

علاوه بر این از گردنه های استان اردبیل خبر می رسد که بارش ها در این مناطق تداوم داشته و در مناطق کوهستانی و برفگیر از جمله گردنه الماس در محور خلخال به اسالم برف مانع از تردد خودروهای عبوری شده است.

بارش ها در گردنه سائین در محور اردبیل به سراب و گردنه حیران در محور اردبیل به آستارا نیز شدید بوده و موجب اختلال در تردد مسافران و رانندگان شده است. در این مناطق هم اکنون تردد تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

هم اکنون در بسیاری از مناطق شهری و روستایی با قطع بارش ها افت شدید دما حاکم شده و این روند بنا به اعلام هواشناسی استان اردبیل تا دو روز آینده تداوم خواد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که طی دو روز آینده بارش های مقطعی را در برخی شهرهای استان پیش بینی می کنیم.

علی دولتی مهر مهمترین پدیده جوی در روزهای آینده را کاهش دمای هوا عنوان کرد و بیان داشت: دمای هوا در برخی مناطق تا ۱۲ درجه کاهش خواهد یافت و در برخی شهرها انتظار کاهش دما تا زیر ۱۲ درجه را داریم.

وی با بیان اینکه طی دیروز و امروز بسیاری از مناطق استان تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار گرفته اند، عنوان کرد: بیشترین بارش ها طی این مدت در مناطق کوهستانی و برفگیر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان از کاهش دمای طی امشب خبر داد و تاکید کرد که دمای هوای اردبیل به زیر شش درجه می رسد.