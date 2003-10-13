ايران با توجه به موقعيت خود، مي تواند نقش مهمي در افزايش همكاري كشورهاي اكو داشته باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير راه و ترابري در نخستين همايش توسعه روساي سازمانهاي مرجع دريايي كشورهاي عضو اكو با بيان اين مطلب گفت: كشورهاي عضو اكو بايد نقش خود را در رشد اقتصاد جهاني كه از3/1 درصد به 4 درصد در سالهاي اخير رسيده است به خوبي ايفا كنند كه اين نرخ رشد در كشورهاي آسيايي نيز بالاتر از 6 درصد بوده است.

احمد خرم با اشاره به سهم صادرات آسيا در جهان گفت: اين سهم در حدود 46 درصد بوده كه تا سال 2011 به 51 درصد ارتقاء خواهد يافت.

وي درباره اقدامات ايران به منظور ظرفيت سازي و توسعه زيربنايي حمل ونقل كشور گفت: ساخت محور مشهد - سرخس با هدف ايجاد ارتباط ريلي بين آسياي ميانه و آبهاي خليج فارس و آبهاي آزاد دنيا، افزايش ظرفيت بنادر تجاري كشورتا 50 ميليون تن در سال، توسعه و تجهيز پايانه ترانزيت در بندر شهيد رجايي ، ايجاد يكي از بزرگترين ناوگانهاي تجاري مطرح درعرصه جهاني از مهمترين اقدامات بوده است.

وي افرود: افزايش ظرفيت بندر شهيد رجايي تا 30 ميليون تن در سال ، پروژه محور ريلي كرمان - زاهدان براي ايجاد ارتباط آـسياي ميانه به شبكه راه آهن اروپا ، محور ريلي بافق - مشهد نيز از ديگر پروژه هاي انجام شده در اين راستا محسوب مي شود .

خرم آگاهي از توانمندي هاي كشورهاي عضو را از عوامل اصلي همكاري هاي دريايي ، بندري و كشتيراني تجاري دانست و افزود : شناخت استعدادها و قابليتهاي يكديگر مي تواند همه كشورهاي عضو را به رشد اقتصادي و در نهايت رشد اجتماعي هدايت كند.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده در بندر شهيدرجايي گفت: بندر شهيد رجايي دوهزارهكتاروسعت بر اساس برنامه هاي انجام شده با خريد تجهيزات جديد از جمله پنج دستگاه كنتري كرين و12 دستگاه ترانستينر و افزايش ظرفيت ترمينال كانتينري ، گامهاي بلندي در جهت توسعه و تبديل شدن به يك بندر بزرگ منطقه اي وفرامنطقه اي برداشته است.

وزيرراه و ترابري در ادامه تصريح كرد: در جنوب و شمال غرب خليج فارس نيز ، مجتمع بندري امام خميني نيز به سرعت در حال و توسعه تجهيز شدن است.

وي افزود: در منتهي اليه جنوب شرق ايران، بندر چابهار نيز با احداث اسكله اي براي پذيرش كشتي هايي با ظرفيت 10هزارتن و اجراي طرح جامع به عنوان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي مي تواند اصلي ترين مسير تزانزيت كالابه كشورهاي شرق و شمال شرقي نظير افغانستان ، تركمنستان ، تاجيكستان ، قزاقستان و ازبكستان باشد.

وي گفت: در شمال كشور نيز، بنادر متعددي براي اتصال كريدور آسيا - اروپا و كشورهاي واقع در مسير تجهيز شده اند از جمله بندر انزلي با 10 پست اسكله واراضي و باراندازهاي جديد و مجهز به تجهيزات تخليه و بارگيري و استقاده از بهره برداري از قوانين و مقررات منطقه ويژه اقتصادي ، جايگاه ويژه اي در كريدور شمال - جنوب دارد .

وي در پايان گفت : سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان حلقه رابط و پل ارتباطي در جهت گسترش همكاري هاي دريايي بين كشورهاي عضو اكو واقع در آسياي ميانه و كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان ايفا كرده و زمينه هاي لازم براي گسترش ترانزيت با استفاده از مسير كريدور شمال - جنوب و همچنين فعال كردن بخشهاي خصوصي كشورهاي عضو در جهت سرمايه گذاري در طرحهاي بندري و دريايي كه در نهايت موجبات تقويت اقتصادي اين كشورهاي مي شود را فراهم كند .