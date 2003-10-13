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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۴:۱۸

وزير راه و ترابري:

ايران با توجه به موقعيت خود، مي تواند نقش مهمي در افزايش همكاري كشورهاي اكو داشته باشد

ايران با توجه به موقعيت خود، مي تواند نقش مهمي در افزايش همكاري كشورهاي اكو داشته باشد

جمهوري اسلامي ايران به دليل واقع شدن بين درياي خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان در جنوب با بيش از 2700 كيلومتر خطوط ساحلي و90 بندر بزرگ و كوچك تجاري و صيادي مي تواند نقش عمده اي در افزايش همكاري و مشاركت كشورهاي عضو اكو داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، وزير راه و ترابري در نخستين همايش توسعه روساي سازمانهاي مرجع دريايي كشورهاي عضو اكو با بيان اين مطلب گفت: كشورهاي عضو اكو بايد نقش خود را در رشد اقتصاد جهاني كه از3/1 درصد به 4 درصد در سالهاي اخير رسيده است به خوبي ايفا كنند  كه اين نرخ رشد در كشورهاي آسيايي نيز بالاتر از 6 درصد بوده است.
احمد خرم با اشاره به سهم صادرات آسيا در جهان گفت: اين سهم در حدود 46 درصد بوده كه تا سال 2011 به 51 درصد ارتقاء خواهد يافت.
وي درباره اقدامات ايران به منظور ظرفيت سازي و توسعه زيربنايي حمل ونقل كشور گفت: ساخت محور مشهد - سرخس با هدف ايجاد ارتباط ريلي بين آسياي ميانه و آبهاي خليج فارس و آبهاي آزاد دنيا، افزايش ظرفيت بنادر تجاري كشورتا 50 ميليون تن در سال، توسعه و تجهيز پايانه ترانزيت در بندر شهيد رجايي ، ايجاد يكي از بزرگترين ناوگانهاي تجاري مطرح درعرصه جهاني از مهمترين اقدامات بوده است.
وي افرود: افزايش ظرفيت بندر شهيد رجايي تا 30 ميليون تن در سال ، پروژه محور ريلي كرمان - زاهدان براي ايجاد ارتباط آـسياي ميانه به شبكه راه آهن اروپا ، محور ريلي بافق - مشهد نيز از ديگر پروژه هاي انجام شده در اين راستا محسوب مي شود .
خرم آگاهي از توانمندي هاي كشورهاي عضو را از عوامل اصلي همكاري هاي دريايي ، بندري و كشتيراني تجاري دانست و افزود : شناخت استعدادها و قابليتهاي يكديگر مي تواند همه كشورهاي عضو را به رشد اقتصادي و در نهايت رشد اجتماعي هدايت كند.
وي با اشاره به اقدامات انجام شده در بندر شهيدرجايي گفت: بندر شهيد رجايي دوهزارهكتاروسعت بر اساس برنامه هاي انجام شده  با خريد تجهيزات جديد از جمله پنج دستگاه كنتري كرين و12 دستگاه ترانستينر و افزايش ظرفيت ترمينال كانتينري ، گامهاي بلندي در جهت توسعه و تبديل شدن به يك بندر بزرگ منطقه اي وفرامنطقه اي برداشته است.
وزيرراه و ترابري در ادامه تصريح كرد: در جنوب و شمال غرب خليج فارس نيز ، مجتمع بندري امام خميني نيز به سرعت در حال و توسعه تجهيز شدن است.
وي افزود: در منتهي اليه جنوب شرق ايران، بندر چابهار نيز با احداث اسكله اي براي پذيرش كشتي هايي با ظرفيت 10هزارتن و اجراي طرح جامع به عنوان منطقه آزاد تجاري و اقتصادي مي تواند اصلي ترين مسير تزانزيت كالابه كشورهاي شرق و شمال شرقي نظير افغانستان ، تركمنستان ، تاجيكستان ، قزاقستان و ازبكستان باشد.
وي گفت: در شمال كشور نيز، بنادر متعددي براي اتصال كريدور آسيا - اروپا و كشورهاي واقع در مسير تجهيز شده اند از جمله بندر انزلي با 10 پست اسكله واراضي و باراندازهاي جديد و مجهز به تجهيزات تخليه و بارگيري و استقاده از بهره برداري از قوانين و مقررات منطقه ويژه اقتصادي ، جايگاه ويژه اي در كريدور شمال - جنوب دارد .
وي در پايان گفت : سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان حلقه رابط و پل ارتباطي در جهت گسترش همكاري هاي دريايي بين كشورهاي عضو اكو واقع در آسياي ميانه و كشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان ايفا كرده و زمينه هاي لازم براي گسترش ترانزيت با استفاده از مسير كريدور شمال - جنوب و همچنين فعال كردن بخشهاي خصوصي كشورهاي عضو در جهت سرمايه گذاري در طرحهاي بندري و دريايي كه در نهايت موجبات تقويت اقتصادي اين كشورهاي مي شود را فراهم كند .

 

 

کد مطلب 30337

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