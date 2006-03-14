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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۴

دبيركميته انضباطي فدراسيون فوتبال درگفتگو با "مهر":

براي برخورد قانوني با خاطيان دربي اغماض نخواهيم كرد / ضرب الاجل كميته انضباطي فردا به پايان مي رسد

براي برخورد قانوني با خاطيان دربي اغماض نخواهيم كرد / ضرب الاجل كميته انضباطي فردا به پايان مي رسد

كميته انضباطي در برخورد با خاطيان دربي مصمم است و هيچگونه اغماضي دراين زمينه وجود نخواهد داشت.

حسين عبداللهي دبيركميته انضباطي با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: حساسيت و توجهي كه همواره پيرامون ديدار استقلال و پرسپوليس وجود دارد ما را وادارمي دارد تا برخوردي قانوني، قاطع ومتناسب با تخلفات صورت گرفته نسبت به خاطيان اين ديداراعمال كنيم و با توجه به خيل طرفداران دوتيم نسبت به تصميمات كميته انضباطي حساسيت و دقت نظرخاصي وجود دارد.

عبداللهي تصريح كرد: دراين زمينه منتظربرخورد خود باشگاهها با بازيكنان متخلف هستيم و درصورتي كه درپايان ضرب الاجل اعلامي تنبيهات متناسبي را شاهد نباشيم دراين زمينه اقدام خواهيم كرد.

دبيركميته انضباطي درخصوص تاكيد رئيس سازمان تربيت بدني مبني بر برخورد شديد با خاطيان دربي اظهارداشت: تاكنون نامه رسمي ازسوي سازمان به كميته انضباطي ارسال نشده، ولي دراين زمينه تا فردا كه ضرب الاجل اعلامي به پايان خواهد رسيد منتظر برخوردباشگاهها خواهيم ماند و پس ازآن براساس قوانين جاري اقدام خواهيم كرد وهيچگونه چشم پوشي در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 303370

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