تمرکززدایی از نکات محوری در طرح آمایش آموزش عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف شاقول، بعد از ظهر امروز در گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه ۶ کشور به میزبانی یزد اظهار داشت: طرح آمایش در حال حاضر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و در صورت اجرا می‌تواند پشتوانه ای قوی برای پیشرفت دانشگاه‌های کشور در آینده باشد.

وی عنوان کرد: در این طرح، موارد متعددی مورد توجه قرار گرفته از آن جمله می توان به تمرکز زدایی، سطح‌ بندی و ... اشاره کرد.

شاقول خاطرنشان کرد: سطح بندی در این طرح در قالب شرایط جغرافیایی صورت می‌گیرد و دانشگاه‌ها به چهار سطح محلی، محلی، منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های موجود در دانشگاه‌های منطقه شش کشور بیان کرد: دانشگاه های این منطقه به لحاظ برخورداری از موقعیت و ظرفیت مناسب فرهنگی، تاریخی و آموزشی می توانند این منطقه را به یکی از قطب‌های آموزشی کشور تبدیل کنند.

دبیر شورای معاونان دانشگاه‌های منطقه شش کشور یادآور شد: منطقه شش کشور شامل استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری است که در این استان‌ها بیش از ۳۵ دانشگاه غیرانتفاعی وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن منطقه شش به قطب آموزش کشور است.