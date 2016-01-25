  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۰۶

کارگردان نمایش عروسکی موزیکال «ناریش بالا» به مهر خبر داد:

اجرای نمایش عروسکی «ناریش بالا» برای کودکان تبریزی

اجرای نمایش عروسکی «ناریش بالا» برای کودکان تبریزی

تبریز - نویسنده و کارگردان نمایش عروسکی موزیکال «ناریش بالا« گفت: کودکان تبریزی از سه تا ۳۰ بهمن در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن مهمان «ناریش بالا» تبریز هستند.

جلیل شهنازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع اصلی نمایش عروسکی موزیکال«ناریش بالا» افزود: این نمایش علاقه و رغبت کودکان به مصرف فست فود را روایت می کند و این نمایش مفید بودن غذاهای خانگی که توسط مادرها تهیه می شود را برای کودکان بازگو می کند.

وی با اشاره به عوامل نمایش عروسکی موزیکال «ناریش بالا» افزود: محمد ملکی اصل، نسرین مرادی، فرناز منتظر ظهور، مصطفی پورقاسم بازیگران، سمیرا یزدانی پژوه مسئول ساخت عروسک، حسین عطایی سرپرست گروه عروسک گردان ها، فاطمه امیرخیابانی، رویا برقی، سارا حسین زاده، فخری دهقان، فرزاد پورناصح، سجاد عارفی و زهرا جوادی نیز در گروه عروسک گردان ها هستند.

شهنازی ادامه داد: نمایش عروسکی موزیکال«ناریش بالا» در دو نوبت صبح و عصر برای کودکان ترک زبان اجرا می شود.

گفتنی است «آی بنیز» و «ایشلیین قاریشسقا» از دیگر نمایش هایی است که به کارگردانی شهناز جلالی به روی صحنه رفته است.

کد مطلب 3033703

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه